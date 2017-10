Un proxenet îi făcea piaţa şefului Poliţiei Mamaia!

Rezultă din interceptările telefonice ale DNA:

Un proxenet îi făcea piața șefului Poliției Mamaia!

„Eu, ca proxenet, am recunoscut tot, dacă dânsul, ca polițist, nu vrea, asta e!”, declara, săptămâna trecută, Elvis Dumitru Tamer, denunțătorul inspectorului șef din cadrul Poliției Medgidia, Lilian Buzea, cercetat pentru luare de mită și trafic de influență. Dezvăluirile făcute de proxenet în fața magistraților scot la iveală, încă o dată, corupția existentă la nivelul unor instituții în care angajații sunt obligați să vegheze la respectarea legii. Numai că lucrurile sunt departe de a sta așa și tocmai cei care au această datorie se dovedesc a fi cei care încalcă legea. Mai mult decât atât, ei sunt mână în mână cu infractorii, punând înainte de toate propriile interese. Șpaga la polițiști - la ordinea zilei?! Și totuși, cât credit putem să acordăm oare unui astfel de individ care trăiește de pe urma ilegalităților pe care le comite?! Imediat după publicarea articolului cu declarațiile făcute în sala de judecată, la sediul redacției noastre s-a prezentat Elvis Dumitru Tamer. Bărbatul ne-a declarat că cele susținute în sala de judecată nu reprezintă nici măcar jumătate din dezvăluirile pe care intenționează să le facă publice și care au în vedere actele de corupție din rândul polițiștilor. Ba, mai mult, ca o dovadă, Tamer ne-a adus la redacție o adresă privind un răspuns primit de la DNA, la sfârșitul lunii noiembrie 2007, în legătură cu o altă plângere depusă de bărbat, care viza alte fapte de același gen ce ar fi fost comise de subcomisar de poliție Dragoș Ștefan Martinescu, care, la vremea respectivă, deținea funcția de șef al Biroului de Poliție pentru Stațiunea Mamaia. Tamer reclama că i-ar fi oferit polițistului Martinescu foloase materiale diverse, printre care alimente, băuturi alcoolice, costume de haine și sume de bani, pentru a-și desfășura nestingherit activitatea de proxenet. Polițiștii îl sunau pe proxenet pe telefonul mobil „Îi cunoșteam pe toți polițiștii și eram chemat de fiecare dată când fetele erau ridicate. Mă sunau pe mobil, mă duceam cu mașina și le ofeream diverse produse,“ a mai declarat Tamer în fața instanței. Suspiciunile legate de afirmațiile lui Tamer au fost spulberate după ce am citit adresa primită de la DNA, în care erau redate convorbirile telefonice din data de 28 iunie 2006 dintre subcomisar de poliție Dragoș Ștefan Martinescu (MSD) și Elvis Dumitru Tamer (DTE). La ce se preta polițistul pentru a trece cu vedere afacerile ilegale ale proxenetului puteți citi în rândurile următoare și decide singuri: (DTE): „(…) Ia ziceți, nea Dragoș, aveți nevoie de ceva?” (MSD): „Da, am!” (DTE): „Da, spuneți-mi!” (MSD): „În primul rând vreau să-ți spun că sacul acela de cartofi s-au stricat toți (…)” (MSD): „Ia-mi câteva Kilograme de cartofi și atâta tot! (…) Cinci kile! Și, aș fi vrut…” (DTE): „Da…” (MSD): „Dacă se poate… câteva baxuri de… deci, un…, nu, un bax de suc…” (DTE): „Da…” (MSD): „Două de apă minerală…(…)” De asemenea, o altă convorbire telefonică, din 29 iunie 2006, scoate la iveală nevoile culinare ale polițistului: (DTE): „Da, domn’ Martinescu, acum vă aud!” (MSD): „Poți să-ți notezi?” (DTE): „Da, da!” (MSD): „Vreau așa: un bax de apă plată la zero virgulă cinci litri…(…)” (MSD): „Și încă unul de… acidulată (…)” (MSD): „(…) Ia-mi patru cutii din alea, patru pachete de cafea (…)” (MSD): „Jacobs, Jacobs…așa…” (MSD): „Și vreau să-mi iei un pachet din acela de …lapte de cafea (…)” (MSD): „Atât pentru protocol și pentru mine, dacă poți să-mi iei cartofii ăia, să-mi iei zece kile nu mai mult!” (MSD): „Și niște roșii.” (MSD): „Așa… și câteva fructe…” (MSD): „Și toate astea dacă poți să mi le aduci azi! (…)” Concluzia anchetei? Subcomisarul Martinescu - sancționat administrativ cu 1.000 de lei În răspunsul trimis de DNA se precizează că Dragoș Ștefan Martinescu nu a recunoscut comiterea faptei și că acesta a susținut că a plătit întotdeauna bunurile care i-au fost remise de către Tamer. Mai mult, polițistul a afirmat că bunurile primite de la denunțător nu au nicio legătură cu atribuțiile de serviciu pe care le avea și că produsele respective nu pot fi catalogate drept taxe de protecție. În ceea ce-l privește pe subcomisarul Dragoș Ștefan Martinescu, procurorii DNA au dispus aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ în valoare de 1.000 de lei. Totodată, el a fost obligat la restituirea către Tamer a sumei de 170 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor primite.