Un primar din Italia oferă 2.000 de euro oricui vrea să se mute în satul său

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul unui sat idilic aflat în munți, în nord-vestul Italiei, oferă oricărui adult care este dispus să se mute acolo nu mai puțin de 2000 de euro. „Viața e simplă, aerul e curat, iar mâncarea, sănătoasă”, spune Oddone Giuseppe, managerul unui restaurant.Bormida se află în Savona, Liguria. Satul are doar 394 de locuitori, iar autoritățile speră să primească un influx de cetățeni. Altfel, depopularea ar putea amenința existența acestuia.Detaliile exacte încă nu au fost stabilite, dar un consilier local a declarat pentru The Guardian că „oricine e binevenit să trăiască aici”.Pe lângă suma de 2000 de euro, primarul Daniele Galliano promite și case pentru închiriere cu doar 50 de euro.După ce primarul a publicat anunțul pe Facebook, mulți oameni s-au grăbit să răspundă. O persoană a spus chiar că ar renunța la bonusul de 2.000 de euro, dacă i se oferă, în schimb, un loc de muncă stabil.Un plus pentru Bormida este faptul că se află destul de aproape de una dintre cele mai frumoase destinații din lume: Cinque Terre.