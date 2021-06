Un pod pietonal s-a prăbuşit peste o autostradă din N-E Washingtonului

Un pod pietonal s-a prăbușit miercuri pe autostrada 295, din nord-estul Washingtonului. Cinci persoane au fost rănite, traficul a fost blocat, iar echipele de urgență intervin pentru a diminua efectele unui scurgeri de motorină dintr-un camion care a fost prins sub dărâmături. Mai multe mașini au fost prinse sub podul prăbușit. Cinci persoane au fost rănite și au fost duse pentru investigații medicale la un spital din apropiere. Rănile suferite nu le pun viața în pericol, au anunțat autoritățile. Autostrada 295 a fost blocată, iar traficul a fost închis. Un camion care transporta 500 de litri de combustibil a rămas parțial prins sub pod, iar aproximativ 25 de litri de motorină s-au scurs pe șosea, ceea ce a necesitat intervenția echipajelor de urgență, scrie USA Today News. Autoritățile investighează cauza producerii acestui accident. Podul a fost verificat ultima oară în februarie, iar atunci nu au fost indicii că ar avea vreo problemă de structură.