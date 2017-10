Un parlamentar britanic susţine eliminarea restricţiilor pentru românii din Marea Britanie

Un parlamentar britanic susține eliminarea restricțiilor pentru românii din Marea Britanie

Ştire online publicată Joi, 04 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Marea Britanie ar trebui să elimine restricțiile impuse românilor pe piața muncii pentru că cei proximativ 12.000 de români care muncesc deja în Regatul Unit au contribuit „enorm" la dezvoltarea economiei britanice, a declarat, ieri, la București, parlamentarul britanic, Keith Vaz. Parlamentarul britanic Keith Vaz, a de-clarat, ieri, după ce s-a întâlnit cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, ministrul muncii, Paul Păcuraru și ministrul justiției, Tudor Chiuariu, că va propune guvernului de la Londra să-și revizuiască atitudinea față de muncitorii români care vor să lucreze în Marea Britanie. Vaz a asigurat că poziția lui este ca restricțiile impuse în urmă cu un an să fie eliminate, astfel încât muncitorii români să aibă acces liber pe piața forței de muncă. „Când România a intrat în UE am susținuit că românii trebuie tratați ca toți ceilalți membri ai Uniunii, să li se permită să-și exercite drepturile la fel ca toți ceilalți. Acum, guvernul trebuie să revizuiască restricțiile impuse, așa cum a promis în urmă cu un an, iar după întâlnirile pe care le-am avut cu oficialii români sunt convins că aceste restricții trebuie înlăturate. Din păcate eu nu sunt guvernul britanic, sunt doar membru al parlamentului", a spus Vaz.