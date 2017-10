Suspiciuni de crimă la Bacău:

Un om de afaceri a fost găsit mort în vila sa

Ştire online publicată Joi, 11 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Omul de afaceri Valeriu Damian a fost găsit mort la vila sa din comuna Luncani, județul Bacău. Medicii de pe ambulanță, care au fost chemați la fața locului, spun că victima era legată și prezenta urme de violență, informează Realitatea.net.Omul de afaceri a fost găsit mort în această dimineață. Valeriu Damian era legat cu o funie la picioare."Am primit solicitarea la ora 03.06. Ne-am deplasat cu un echipaj cu medic. Am găsit pacientul, victima legată cu echimoze și semne de violente, era decedată. Am anunțat poliția procuratura, nu am deplasat victima de la locul incidentului ca să nu umblăm în locul crimei. Probabil că în noaptea asta s-a întâmplat. Soția a anunța t incidentul", a declarat Sorin Enescu, purtătorul de cuvânt al Ambulanței Bacău.La fața locului se află procuratura și poliția.În 2004, el și fratele său, Nicușor, au fost arestați pentru că au oferit unui procuror DNA o mită de 100.000 de dolari, plus o rentă viageră de 80 de milioane de lei vechi pe lună.