Un obiect MISTERIOS, văzut pe cer, deasupra Rusiei. Ce era globul uriaş de lumină

Un obiect MISTERIOS, văzut pe cer, deasupra Rusiei. Ce era globul uriaș de lumină

Ştire online publicată Vineri, 27 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ceea ce a fost vizibil pentru locuitorii din regiunea Yamalo-Nenets a fost un glob uriaș de lumină, care a apărut deasupra pădurii și a părut chiar că devine mai strălucitor în timp.Un celebru fotograf siberian, Serghei Anisimov, a explicat: "Am fost uluit timp de câteva minute. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Blogul de sticlă s-a ridicat pe cer din spatele pădurii și s-a mutat în direcția în care eram eu. Inițial am crezut că este vorba de o uriașă lanternă, dar la felul în care se mișca mi-am dat imediat seama că nu poate fi vorba de așa ceva". Multe alte persoane susțin că au avut impresia că a venit Apocalipsa.Fotografii urmăreau Aurora Boreală, iar explicația e extrem de simplă: nu e vorba nici de o invazie extraterestră, nici de Apocalipsă. Rusia a lansat mai multe rachete balistice din cosmodromul din Plesetsk către poligonul din Kura în Kamceatka, iar globul de lumină era dâra lăsată de o rachetă balistică intercontinentală Topol. Unul dintre fotografii ruși a explicat că, din greșeală, a fotografiat lansarea unei rachete secrete, scrie The Siberian Times.