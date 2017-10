Un nou uragan feroce lovește SUA. Deja a făcut 28 de morți

Ştire online publicată Duminică, 08 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Uraganul Nate a făcut deja cel puțin 28 de morți în America Centrală, iar acum a ajuns pe teritoriul SUA.Patru state americane au decretat stare de urgență din cauza furtunii tropicale Nate. Catalogat drept uragan de categoria 1 când a atins uscatul, Nate a lăsat până acum 40.000 de oameni fără curent electric și a adus rafale de vânt de peste 130 de kilometri pe oră. Ciclonul amenință milioane de oameni după ce a provocat deja moartea a cel puțin 31 de persoane în America Centrală.Americanii trăiesc din nou teroarea uraganului: zeci de milioane de oameni din sudul Statelor Unite se pregătesc să înfrunte o teribilă furtună care a făcut deja cel puțin 28 de morți în America Centrală. În plus, localnicii din Costa Rica au fost avertizați să fie cu ochii în patru: puhoaiele au avut atâta forță, încât au luat cu ele și crocodilii din râuri și i-au dus aproape de casele oamenilor.În Costa Rica, uraganul Nate a lovit cu vânt de peste 100 de kilometri de oră. A adus un potop ce a provocat inundații de proporții și alunecări de teren periculoase. O jumătate de milion de oameni nu au apă de băut și nici șanse să primească ajutor: sute de drumuri au fost rupte de puhoaie.„O să trimitem tractoare în zonele afectate cu mâncare, apă și medicamente. În același timp, o să curățăm drumurile acolo unde putem, deși posibilitățile sunt mici, pentru că încă sunt mulți nori la altitudine mică și munca ne este îngreunată. Am trimis și avioane pentru a supraveghea situația”, a anunțat președintele din Costa Rica, Luis Guillermo Solis.În Honduras, peste 10 mii de localnici sunt sinistrați și amenințați de foamete.„Furtuna a luat aproape tot ce acești oameni aveau în casă. Au luat micul dejun acasă, dar nu au mai mâncat nici la prânz, nici la cină, pentru că au pierdut tot. Așteptăm orice ajutor și va fi binevenit, pentru că plâng de foame copiii”, spune un martor ocular.Toate aceste necazuri s-ar putea abate și asupra statelor americane Alabama, Louisiana și Mississippi, unde a fost declarată stare de urgență. În zona orașului New Orleans, devastat de uraganul Katrina în 2005, localnicii au primit ordin de evacuare.