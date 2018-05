UN NOU CAZ ŞOCANT! Româncă răpită, sechestrată și bătută, în Corsica. Unul dintre atacatori s-a sinucis

UN NOU CAZ ȘOCANT! Româncă răpită, sechestrată și bătută, în Corsica. Unul dintre atacatori s-a sinucis

Ştire online publicată Luni, 23 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Ce s-a întâmplat? se întreba presa franceză. O poveste nefericită de dragoste? Rănirea orgoliului? Poate gelozie? Singura persoană care putea răspunde ar fi fost Arnaud Le Hebel. Numai că el este cel care și-a tras un glonte în cap, cu o pușcă de asalt, într-o casă din satul Porri, în Casinca. La momentul respectiv, locuința era deja înconjurată de jandarmi.Povestea pare desprinsă dintr-un film și a început să se descâlcească odată cu audierea victimei - o tânără de origine română - și a celuilalt participant la răpire, cel care a fost arestat. Femeia, din fericire, este teafără și nevătămată.Complicele arestat preventiv se numește Thomas Perreux. În 13 aprilie, plecase din Nantes, cu destinația Corsica împreună cu Arnaud Le Hebel, agresorul care s-a sinucis în timp ce poliția dădea asaltul.Totul a început pe internet, cu ceva mai bine de un an în urmă. Arnaud Le Hebel a cunoscut-o pe tânăra româncă pe un site de întâlniri. Fata, care are 23 de ani, locuia atunci în România. Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, locuia la Nantes. Între ei se naște o relație sentimentală, care-l face pe francez să vină de mai multe ori în România. Până într-o zi, când tânăra decide să pună capăt legăturii dintre ei. Însă francezul primește rău vestea. Bărbatul, care avea deja zece condamnări, majoritatea pentru fapte de violență, nu acceptă decizia rupturii. Fata spune că prima oară ar fi încercat să o răpească chiar în România.La câteva luni după aceea, tânăra cunoaște un corsican. La sfârșitul anului trecut, ea a plecat din România și a venit în Corsica pentru a se întâlni cu noul iubit și pentru a face uitată povestea cu Arnaud Le Hebel. Cel puțin așa credea, până vinerea trecută.În ziua aceea, cu puțin înainte de ora 5:00 dimineața, pleacă de acasă, din satul Lucciana, cu mașina, împreună cu cumnata sa, pentru a se duce la muncă. Numai că mașina este blocată la un moment dat de un Audi închiriat. Din vehicul iese Arnaud Le Hebel, înarmat cu o pușcă de asalt pe care o cumpărase cu câteva zile în urmă. Bărbatul o lovește cu patul armei pe cumnată și o forțează pe tânăra româncă să îl urmeze până la o casă din satul Porri, unde stătea de când ajunsese pe insulă.Tânăra a povestit la audieri că fostul iubit i-a legat mâinile și a bătut-o în timpul celor aproape 11 ore în care a sechestrat-o.Cumnata a dat alerta, iar bănuielile jandarmilor s-au îndreptat rapid către Arnaud Le Hebel și Thomas Perreux, complicele său. Pe acesta din urmă l-au reținut către prânz în regiunea orașului Bastia. Polițiștii au mers apoi până la casa pe care cei doi o închiriaseră la Porri. Încercuiesc casa, în ciuda dificultăților de a se apropia discret, pentru că în jurul locuinței era teren deschis.La un moment dat, este luată în calcul soluția trimiterii grupului de intervenție rapidă al Jandarmeriei, cu care polițiștii sunt în contact permanent. Se ia decizia asaltului asupra casei, cu puțin înainte de ora locală 17:00. În momentul în care polițiștii pătrund în casă, Arnaud Le Hebel se împușcă în cap. Anchetatorii găsesc la fața locului 50 de cartușe. Românca era în stare de șoc.În ceea ce-l privește pe Thomas Perreux, complicele, și el era cunoscut poliției mai ales pentru fapte de escrocherie. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, a a fost pus sub acuzare pentru complicitare la răpire, detenție, sechestrare arbitrară și participare la un grup infracțional. A fost plasat în detenție provizorie, iar ancheta continuă.SURSA: digi24.ro