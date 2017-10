Un nou atentat la ambasada Poloniei din Bagdad

Ştire online publicată Marţi, 09 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Patru explozii s-au produs ieri în apropiere de ambasada Poloniei din Bagdad, la mai puțin de o săptămână după ce ambasadorul Varșoviei a fost rănit într-un atac cu bombă, a declarat un diplomat polonez, citat de Reuters, precizând că nu s-au înregistrat victime sau pagube importante. „S-au produs patru explozii la distanțe diferite (de ambasadă - n.red.). S-a întâmplat dimineață și la începutul după-amiezii”, a afirmat ambasadorul interimar Waldemar Figaj. „Prima explozie a fost foarte-foarte puternică”, a spus diplomatul, adăugând că ferestrele s-au deschis din cauza suflului exploziei, dar nu s-au spart. Exploziile s-au produs la circa 200 de metri de ambasadă. „Nu cred că noi am fost ținta. Noi am simțit doar impactul”, a adăugat el. Potrivit AFP, o mașină-capcană a explodat în cartierul în care se află ambasada poloneză, atacul soldându-se cu un mort și trei răniți. Un trecător a fost ucis și alte trei persoane rănite, potrivit unor surse, care au precizat că este vorba despre irakieni. Ministrul pentru serviciile secrete poloneze, Zbigniew Wassermann, a declarat că în clădire nu se afla nimeni, reprezentanța diplomatică fiind închisă de la atentatul care l-a vizat pe ambasadorul polonez, Edward Pietrzyk, săptămâna trecută. Ambasadorul polonez în Irak, generalul Edward Pietrzyk, a fost rănit într-un triplu atac cu bombă la Bagdad, miercuri, în care un ofițer din serviciile secrete poloneze și un civil irakian au fost uciși. Medicul lui Pietrzyk a declarat că acesta este în continuare în comă indusă, dar starea s-a îmbunătățit ușor. Starea diplomatului este gravă, dar nu îi pune viața în pericol, a precizat medicul duminică.Patru explozii s-au produs ieri în apropiere de ambasada Poloniei din Bagdad, la mai puțin de o săptămână după ce ambasadorul Varșoviei a fost rănit într-un atac cu bombă, a declarat un diplomat polonez, citat de Reuters, precizând că nu s-au înregistrat victime sau pagube importante. „S-au produs patru explozii la distanțe diferite (de ambasadă - n.red.). S-a întâmplat dimineață și la începutul după-amiezii”, a afirmat ambasadorul interimar Waldemar Figaj. „Prima explozie a fost foarte-foarte puternică”, a spus diplomatul, adăugând că ferestrele s-au deschis din cauza suflului exploziei, dar nu s-au spart. Exploziile s-au produs la circa 200 de metri de ambasadă. „Nu cred că noi am fost ținta. Noi am simțit doar impactul”, a adăugat el. Potrivit AFP, o mașină-capcană a explodat în cartierul în care se află ambasada poloneză, atacul soldându-se cu un mort și trei răniți. Un trecător a fost ucis și alte trei persoane rănite, potrivit unor surse, care au precizat că este vorba despre irakieni. Ministrul pentru serviciile secrete poloneze, Zbigniew Wassermann, a declarat că în clădire nu se afla nimeni, reprezentanța diplomatică fiind închisă de la atentatul care l-a vizat pe ambasadorul polonez, Edward Pietrzyk, săptămâna trecută. Ambasadorul polonez în Irak, generalul Edward Pietrzyk, a fost rănit într-un triplu atac cu bombă la Bagdad, miercuri, în care un ofițer din serviciile secrete poloneze și un civil irakian au fost uciși. Medicul lui Pietrzyk a declarat că acesta este în continuare în comă indusă, dar starea s-a îmbunătățit ușor. Starea diplomatului este gravă, dar nu îi pune viața în pericol, a precizat medicul duminică.