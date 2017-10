Un nou atac armat în SUA. Un bărbat a deschis focul asupra elevilor la balul de absolvire al unui liceu

Ştire online publicată Duminică, 24 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un barbat inarmat a deschis focul intr-un liceu din Wisconsin, SUA, chiar in timpul balului de absolvire, relateaza Metro.Trei persoane au fost ranite, iar una este in stare grava, potrivit ABC 7. Incidentul a avut loc la Liceul Antigo, in timp ce studentii erau la petrecerea de absolvire.Autoritatile au evacuat elevii si incearca sa "puna toata informatiile cap la cap", mai scriu publicatiile americane, citate de stirileprotv.ro.