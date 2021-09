Un nor toxic va acoperi România

Potrivit Antena3.ro, fizicianul Silviu Gurlui, profesor la Facultatea de Fizică din Iași, a vorbit, duminică, la Antena 3, despre ce conține acest nor toxic.



"Este un fenomen violent, cumva previzibil, pentru că au fost o serie de cutremure înainte și populația a fost avertizată. Norul de compuși chimici, fie cenușă vulcanică, fie dioxid de sulf, poate și clor, brom, deci compuși ce pot afectat compoziția chimică a atmosferei la altitudine, ce pot influența și cantitatea de ozon, până la urmă. Acest nor a intrat în țară sau intră prin partea de vest și până mâine acoperă aproape toată țara.



Astfel de evenimente ar trebui tot mai mult implemetate în modelele de climă pentru că o parte din compuși se pot degrada în timp mai repede, dar o parte rămân în atmosferă și pot conduce la modificări importante în proprietățile fizico-chimice ale unor pături atmosferice. De aceea e important de monitorizat. Din păcate, nu toți compușii dintr-un astfel de nor pot fi monitorizați atât de simplu", a explicat prof. Silviu Gurlui.







Norul toxic generat de erupția vulcanului din Insulele Canare, care ajunge chiar astăzi în țara noastră, va intra pe la Timișoara și va cuprinde în următoarele ore întreaga Românie. Vulcanul erupe deja de mai bine de o săptămână.