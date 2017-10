Un mort şi un rănit în urma prăbuşirii unui turn la Spitalul din Giurgiu

Un mort și un rănit în urma prăbușirii unui turn la Spitalul din Giurgiu

Ştire online publicată Luni, 22 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O persoană a murit, iar alta a fost rănită, luni după-amiază, după ce un turn cu o înălțime de aproximativ zece metri, aflat în curtea Spitalului Județean Giurgiu, s-a prăbușit, în timp ce victimele lucrau la dezafectarea construcției.Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu, incidentul s-a petrecut în curtea clădirii vechi a spitalului, unde nu mai există pacienți, în timp ce o echipă de muncitori lucra la demolarea turnului.În urma prăbușirii turnului, un muncitor a murit, iar altul a fost rănit, cei doi fiind scoși de sub dărâmături de către pompierii militari."Am intervenit cu echipajele de pompieri militari în timp rapid, victimele fiind scoase de sub dărâmături, dar pentru una dintre ele nu s-a mai putut face nimic. Rănitul a fost preluat de personalul spitalului și al Ambulanței și dus la unitatea de primiri-urgențe. Am înțeles că are leziuni în zona feței și este în afara oricărui pericol", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Giurgiu, Gabriela Georgescu, citată de Mediafax.Personalul Serviciului de Ambulanță Giurgiu, instituție care își are sediul în același permietru, spun că au auzit o bubuitură puternică și au ieșit cu toții afară."În primul moment nu am știu ce s-a întâmplat, am auzit o bubuitură și s-a simțit ca la cutremur. Am ieșit afară și am văzut turnul dărâmat. Imediat am plecat pentru a interveni, iar între timp am înțeles că ceilalți colegi ai muncitorilor au sunat la 112 pentru a solicita ajutorul Salvării și al pompierilor", a declarat dr. Rodica Carabaș, șeful Serviciului de Ambulanță Giurgiu.