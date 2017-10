Un mire a salvat un copil de la înec în timpul nunții sale

Un cuplu din Canada a avut parte de o nuntă mai puțin obișnuită după ce a mirele a sărit în râu pentru a salva un copil care era pe punctul de a se îneca. Imaginile au fost surprinse de fotograful prezenți la ceremonie.Clayton și Brittany Cook se aflau în parcul Cambridge din Ontario pentru a-și face fotografiile de nuntă, când mirele a observat că un băiat aflat în râu era în pericol de a se îneca.Fără să se gândească la faptul că era îmbrăcat în costumul de mire, tânărul a sărit în apă și l-a scos pe copil la mal.Fotograful lor de nuntă a surprins salvarea, iar imaginile au devenit în scurt timp după aceea virale.„Timp de câteva minute copiii ne urmăreau cum făceam pozele de nuntă, iar eu eram atent la ei pentru că mi se părea că stăteau prea aproape de apă. Apoi în timp ce Brittany își făcea fotografiile singură am realizat că pe stâncă mai erau doar doi din cei trei copii. Apoi am văzut copilul în apă luptându-se să se țină la suprafață. Nu am stat pe gânduri și am sărit după el”, a povestit Clayton pentru BBC News.Soția lui Clayton a spus că, inițial, a crezut că acesta a sărit în apă ca o glumă și abia atunci când l-a văzut ieșind la suprafață cu copilul a înțeles că a fost ceva serios. ”Ne-ar plăcea să credem că majoritatea oamenilor ar face probabil aceeași alegere”, a spus ea.De altfel Brittany a spus că gândirea rapidă și modul lui altruist de a fi a acestuia au fost unele dintre motivele pentru care s-a îndrăgostit de el.