Un milion de dolari pentru o monedă evreiască din secolul I

Ştire online publicată Luni, 12 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O monedă antică din Iudeea a atins suma record de 1,1 milioane dolari cu ocazia unei licitații desfășurate la New York, au făcut cunoscut surse din cadrul casei de licitații Heritage.Acest prototip de shekel, datând din anul 66, face parte dintre cele dintâi monede bătute la începutul primei mari revolte a evreilor împotriva romanilor, din secolul I. Mai este cunoscut un singur altexemplar, a precizat casa de licitații.„Acest shekel de argint, din secolul 1, bătut imediat după declanșarea războiului, în mai 66, este o piesă cu o istorie incredibilă”, a afirmat Cris Bierrenbach, vicepreședinte al casei Heritage. „Este printre cele dintâi monede bătute de rebelii evrei după ce i-au alungat pe romani din Ieru-salim”, a adăugat el.Moneda a fost vândută unui colecționar particular de pe Coasta de Est, prin intermediul numismatului californian Steve Rubinger, contra sumei de 1,005 milioane dolari, de patru ori mai mult decât precedentul record pentru o monedă evreiască, potrivit casei de licitații.Ea face parte dintr-o colecție de 2.200 de monede antice din Iudeea aparținând unui colecționar american, colecția Soshana, care se va destrăma în acest an cu prilejul diferitelor vânzări sau licitații, cu o valoare estimată la peste 10 milioane de dolari, potrivit Heritage.