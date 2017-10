Un medic francez în vârstă de 60 de ani, răpit în Mali

Duminică, 25 Decembrie 2016.

Ministerul francez al Afacerilor Externe a confirmat duminică răpirea șefei unei organizații umanitare franceze la Gao, nordul Mali, informează AFP citat de Agerpres.Sophie Petronin, medic, în vârstă de 60 de ani, care a dispărut sâmbătă, este cetățean francez și conducea la Gao mai multe proiecte umanitare destinate copiilor care suferă de malnutriție. Ea mai scăpat în 2012 de o tentativă de răpire pusă la cale de o grupare islamistă din același oraș.Autoritățile franceze "se află în legătură permanentă cu cele maliene și s-au mobilizat pentru a căuta și elibera cât mai repede posibil ostatica", se arătă într-un comunicat al purtătorului de cuvânt al Ministerului francez de Externe, Romain Nadal. Ministerul a ami adăugat că diplomații se află în contact cu familia lui Sophie Petronin."Urmărim investigațiile autorităților care încearcă să o găsească pe Sophie. Avem oameni pe teren care o caută. Însă, până acum, nu am avut niciun rezultat," a declarat o sursă din serviciile de securitate din Mali.Aproximativ 4.000 de trupe franceze sunt angajate încă din august 2014 într-o operațiune care vizează grupările jihadiste din Mali, Mauritania, Ciad, Niger și Burkina Faso. Francezii sunt staționați în baza militară de la Gao, una dintre cele mai importante pentru operațiunea din Sahel.Sâmbătă, o sursă din forțele de securitate maliene și doi politiceni locali din Gao, au declarat pentru AFP că Petronin fusese răpită de bărbați înarmați.Nordul Mali este cunoscut drept o regiune instabilă, scăpată de sub controlul forțelor guvernamentale maliene și străine care participă la intervenția militară internațională împotriva grupărilor jihadiste.Regiunea se află sub controlul grupărilor cu legături cu Al Qaida în Maghreb din 2012, când jihadiștii au reușit să învingă trupele guvernamentale, derutate de o rebeliune a triburilor nomade.