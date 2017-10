Un guvern cu „sânge nou“ pentru greci

Ştire online publicată Marţi, 18 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Greciei, Carolos Papoulias, i-a dat, ieri, premierului în exercițiu Costas Karamanlis misiunea de a forma un nou guvern, după victoria acestuia la alegerile legislative, relatează AFP. Potrivit Constituției, Karamanlis are trei zile la dispoziție pentru a forma noua echipă. El a anunțat deja că guvernul va avea „sânge nou”. „Suntem conștienți de responsabilitatea noastră, trebuie să avansăm rapid și cu hotărâre“, a declarat Karamanlis. Sosit la putere în 2004, el a cerut un mandat clar alegătorilor pentru implementarea unor reforme structurale, inclusiv în domeniul pensiilor. Președintele în exercițiu al Parlamentului, Anna Psarouda-Benaki, l-a vizitat pe Papoulias pentru a-i transmite componența oficială a noii Camere, care are 300 deputați. Partidul majoritar Noua Democrație va avea 152 mandate, față de 165 în precedenta legislatură, opoziția socialistă PASOK 102, comuniștii din KKE 22, Syriza (stânga radicală) 14 și LAOS (extrema-dreaptă) zece.Președintele Greciei, Carolos Papoulias, i-a dat, ieri, premierului în exercițiu Costas Karamanlis misiunea de a forma un nou guvern, după victoria acestuia la alegerile legislative, relatează AFP. Potrivit Constituției, Karamanlis are trei zile la dispoziție pentru a forma noua echipă. El a anunțat deja că guvernul va avea „sânge nou”. „Suntem conștienți de responsabilitatea noastră, trebuie să avansăm rapid și cu hotărâre“, a declarat Karamanlis. Sosit la putere în 2004, el a cerut un mandat clar alegătorilor pentru implementarea unor reforme structurale, inclusiv în domeniul pensiilor. Președintele în exercițiu al Parlamentului, Anna Psarouda-Benaki, l-a vizitat pe Papoulias pentru a-i transmite componența oficială a noii Camere, care are 300 deputați. Partidul majoritar Noua Democrație va avea 152 mandate, față de 165 în precedenta legislatură, opoziția socialistă PASOK 102, comuniștii din KKE 22, Syriza (stânga radicală) 14 și LAOS (extrema-dreaptă) zece.