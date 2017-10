Un fost redactor-şef adjunct al News of the World, arestat în dosarul interceptărilor

Un fost redactor-șef adjunct al News of the World, arestat în dosarul interceptărilor

Ştire online publicată Vineri, 15 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un fost redactor-șef adjunct al News of the World a fost arestat la Londra în dosarul interceptărilor, relatează NewsIn.Până acum au fost efectuate nouă arestări în acest dosar.Neil Wallis, 60 de ani, a fost dus la poliție pentru interogare, fiind suspectat de conspirație în interceptarea convorbirilor telefonice, a anunțat Scotland Yard.Wallis a devenit redactor-șef adjunct în 2003 și a lucrat cu redactorul-șef Andy Coulson, arestat săptămâna trecută. Wallis a plecat de la ziar în 2009.Președintele grupului News Corp, magnatul australiano-american Rupert Murdoch, a mers duminică la Londra pentru a se ocupa personal de răspunsul organizației sale la criza interceptărilor telefonice ilegale pe care le-a practicat News of the World, cel mai vândut tabloid din Marea Britanie.