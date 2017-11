Un fost consilier al lui Donald Trump a recunoscut că s-a întâlnit cu oficiali ruși în 2016

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un fost consilier al echipei de campanie a lui Donald Trump a recunoscut, in fata parlamentarilor americani, ca s-a intalnit cu oficiali rusi in iulie 2016, informeaza New York Times, scrie News.ro.Carter Page a negat in repetate randuri ca s-a intalnit cu membri ai Guvernului rus in timpul calatoriei sale la Moscova in 2016, subliniind ca a discutat cu "intelectuali".Insa, New York Times noteaza ca Page a trimis un mail cel putin unui consilier de campanie al lui Donald Trump cu observatii despre discutiile cu membri ai Guvernului rus.Mesajul trimis de Carter Page a fost citit in timpul audierii din cadrul Comisiei de Informatii a Camerei Reprezentantilor, care investigheaza amestecarea rusilor in alegerile prezidentiale din Statele Unite.Carter Page a incercat sa minimalizeze importanta intalnirilor sale din Rusia, in vara anului 2016. "Am salutat scurt doua persoane, atat", a spus el, precizand ca acestea era de rang inalt.Luni, fostul director al campaniei candidatului Donald Trump Paul Manafort a fost inculpat de procurorul special al Departamentului Justitiei Robert Mueller.