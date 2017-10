Un fermier a cules PORUMB MULTICOLOR

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Carl Barnes, un fermier din Arizona (SUA), cultiva o specie de porumb care este cat se poate de reala si de gustoasa. Porumbul lui este unic in lume si asta pentru ca fermierul a incrucisat ani la rand diferite soiuri, pana a ajuns sa cultive porumb multicolor. In loc sa fie galben, porumbul lui arata ca un curcubeu! Boabele sunt colorate in nuante cat mai vii, de la rosu, galben, albastru chiar zi roz, scrie kanald.ro. Chiar daca ceilalti fermieri isi fac cruce cand vad ce porumb cultiva Carl Barnes, acesta nu isi face griji si se bucura de recolta obtinuta, scrie realitatea.net.