Un elev a ajuns pe patul de spital după ce a mâncat sandvişuri de la chioşcul de lângă şcoală

Un elev a ajuns pe patul de spital după ce a mâncat sandvișuri de la chioșcul de lângă școală

Un minor de 12 ani a ajuns la spital după ce a consumat sendvișuri de la magazinul de lângă școală. La sesizarea familiei, inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Constanța au mers în control la chioșcul de unde și-a cumpărat băiatul de mâncare și au găsit foarte multe nereguli, motiv pentru care au închis unitatea pe o perioadă de șase luni și au amendat administratorul cu 20.000 lei. În prezent, copilul se află internat în spital și este în afara oricărui pericol. Copilul familiei Gâlcu a ajuns marți acasă și le-a spus părinților că îi este rău. „Mi-a zis că a mâncat un sendviș de la chioșcul de la școală pe la ora 10,00 și, tot de acolo, și-a luat un hot-dog la ora 14,00. Se plângea că-i este rău, că-l doare în capul pieptului”, ne-a povestit mama copilului. S-a prezentat la Urgență cu el, medicul de gardă administrându-i un calmant, după care l-a trimis acasă. Starea minorului s-a agravat, astfel că mama a venit iarăși la Urgență. „L-a urcat în secție, iar în acest timp, a început să verse. Tot atunci am văzut că-i apăruseră pe corp erupții”, a adăugat mama băiatului, care a anunțat Protecția Consumatorilor. Produsele cumpărate de elevi nu aveau termen de garanție Inspectorii CRPC Constanța au mers în control, ieri, la chioșcul de unde minorul și-a cumpărat de mâncare, de lângă Școala cu clasele I-VIII nr. 43, neregulile constatate aici fiind multiple. Unitatea comercializa sendvișuri ale căror termene de valabilitate nu puteau fi demonstrate. Cristina Cuță, administratorul unității, a spus că produsele sunt cele mai bune, că nu crede că minorul s-a îmbolnăvit de la hot-dog, poate de la chips-uri sau cola, iar dacă are ceva de reclamat, să vină părintele la ea. Nici sosurile nu aveau elemente de identificare, cu toate că administratorul susținea că umple recipientele din gălețile de sub tej-ghea, depozitate și ele necores-punzător. „Gălețile cu sosuri ar fi trebuit să stea la frigider, iar dacă dumneavoastră susțineți că doar ce le-ați scos, vă rog să ne dați un ter-mometru, să verificăm temperatura”, i-a spus inspectorul Cristina Rusu administratorului, care susținea că termenul de valabilitate este trecut pe gălețile cu sosuri, că sunt în regulă. Mai multe loturi de materii prime și produse din unitate nu aveau ele-mente de identificare, nu erau depo-zitate corespunzător și nu aveau ter-mene de garanție. „Sendvișurile astea pot fi de acum cinci zile. Cum îmi faceți dovada că le-ați preparat acum cinci minute? Unde sunt etichetele?”, întrebau inspectorii. Chioșcul de lângă școală a fost închis O altă neregulă constatată a fost la cântarul din unitate, care nu ar fi fost omologat. Deși i-au cerut actele cu verificările metrologice, administratorul a spus că nu poate să le arate, că a fost luată prea tare, dar că este omologat. „Puteți să vindeți produse neconforme, dar nu puteți să ne arătați niște acte. Nu este normal ce se întâmplă. Dacă s-ar fi îmbolnăvit copilul meu, vă strângeam de gât”, le-a spus Bogdan Gavrilă Dima, comisar șef al CPRC Constanța, vânzătoarelor. Lista neregulilor la chioșcul de lângă Școala nr. 43 nu se oprește aici. Nicăieri în unitate sau pe o pancartă afară nu era trecut numele firmei, vânzătorul spunându-ne că se numește 10VFM. În urma controlului efectuat, in-spectorii CRPC Constanța au dispus închiderea unității pe o perioadă cu-prinsă între 0 și 6 luni, până la reme-dierea neregulilor, și au sancționat contravențional administratorul cu amenda maximă, de 20.000 lei. „Unitatea pune în pericol viața copiilor care vin și cumpără de aici, iar când vine vorba de minori, nicio amendă nu este prea mare”, a mai spus Bogdan Gavrilă Dima. În prezent, băiețelul se află în afara oricărui pericol, iar în cursul zilei de astăzi va fi externat.