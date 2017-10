Un cadou pentru vecina de la cinci!

Concluzia la care a ajuns Adrian S., 34 ani, din Constanța, b-dul Lăpușneanu 69, este că, din punct de vedere al modului cum își parchează mașinile, există cel puțin trei categorii de șoferi: cei cărora le place să ocupe un anumit loc, care le-a intrat în… proprietate la bună înțelegere cu vecinii, fără să plătească neapărat vreo taxă la primărie; cei care parchează pe un loc plătit la primărie, marcat și numerotat așa cum impun regulile, într-o parcare de reședință, și cei care parchează pe unde apucă, pe trotuar, pe stradă, pe locuri nemarcate… În Constanța, unde parcările sunt o mare problemă, lucrurile se încurcă tare. Mai precis, dacă o persoană parcheză pe stradă de ani de zile, chiar dacă nu are loc marcat, atunci când altcineva îi ocupă … proprietatea, se lasă cu mare scandal. În această din urmă categorie s-a autoîncadrat și cititorul nostru: „Să fiu sincer, sunt un tânăr cu ceva școală, dar cam nonconformist. Nu mi-au plăcut regulile făcute de alții, dar m-am străduit să le respect, măcar din când în când. În schimb, regulile făcute de mine trebuie să fie sfinte nu numai pentru cei din familie, ci și pentru cei din jurul meu. N-o să mă credeți, dar, de multe ori, chiar îmi reușește. E clar că din fraieri nu-i scot pe interlocutorii mei, dar asta e, sunt tânăr și am ceva tupeu, cu care m-am descurcat bine până în ziua de azi“. Dacă ar fi să ne vorbească despre… ale lui, tânărul ne-ar putea garanta seturi întregi de articole pentru multe numere de ziar. Dar, cel puțin astăzi, nu și-a propus altceva decât să ne povestească ceva despre locul lui de parcare… moștenit în curtea blocului «pe ochi frumoși», unde parchează de când și-a luat mașină. Nu contează că nu e o parcare plătită, vecinii știu că e locul lui și le-a intrat în reflex să nu i-l ocupe, „poate și pentru că sunt cam slobod la gură și nu le place scandalul. Totuși, se pare că orice naș își are nașul, așa că mi-a copt-o și mie una mai deșteaptă ca mine, Anda, vecina mea de la etajul cinci, care a îndrăznit să-și parcheze mașina taman pe locul meu. A auzit ea ce hram port, are o soră care lucrează la primărie și care sigur i-a spus că locul meu nu e închiriat. Așa că s-a făcut stăpână pe el. E tânără, drăguță, și prima dată am iertat-o. Dar când am văzut că, atunci când ajunge acasă înaintea mea, repetă figura, m-am luat tare de ea. Am făcut-o în toate felurile, că m-a călcat rău de tot pe nervi și am înjurat-o de mamă. S-a făcut albastră la față, mi-a întors spatele și mi-a spus că-mi aduce poliția pe cap, atâta vreme cât avem drepturi egale asupra unui spațiu public. Nu s-a pretat ea la așa ceva, dar de atunci mi-am pus toți vecinii în cap și nu mai suport situația, e nașpa de tot!“. Fiind un cititor al ziarului nostru, Adrian S. s-a gândit că ziua de 8 Martie ar putea fi o bună oportunitate pentru a încheia litigiul cu tânăra lui vecină, căreia îi cere mii de scuze pe această cale. Această experiență, dar și altele de acest gen, l-au convins că nu este bine să te agăți aiurea de oameni și, mai ales, să jignești o femeie…