Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker:

"Un Brexit fără acord ar reprezenta o catastrofă absolută"

O ieșire a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană în absența unui acord provizoriu în vigoare ar reprezenta o catastrofă absolută, a apreciat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit agenției DPA, consultată de Agerpres.„Riscurile unei ieșiri dezordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeană sunt evidente: va fi o catastrofă absolută”, a declarat Jean-Claude Juncker, la Bruxelles.El a adăugat că, din acest motiv, executivul UE și statele membre lucrează din greu pentru a evita un asemenea scenariu.„Dar pentru un tango decent este nevoie de doi”, a punctat șeful executivului comunitar, într-o referire clară la provocările politice de la Londra legate de Brexit.Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit, marți, cu membrii cabinetului său pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord să părăsească Uniunea Europeană fără un acord de retragere, pe fondul unei opoziții puternice în parlament.May a spus că guvernul său și-a accelerat deja pregătirile pentru potențiale probleme post-Brexit, „precum fluxul traficului în diferite porturi aici, în Regatul Unit”.Premierul britanic a anunțat, luni, că intenționează să reprogrameze pentru săptămâna care începe pe 14 ianuarie votul în parlament asupra acordului privind Brexitul.Theresa May a cerut, joia trecută, Bruxellesului noi garanții pentru a o ajuta să obțină ratificarea acordului de Brexit de către deputații britanici, dar liderii europeni au părut mai degrabă agasați de aceste solicitări considerate prea vagi. Liderii Celor 27, care s-au declarat cu toții gata să o ajute pe Theresa May, au adoptat un text, fără valoare juridică, menit să atenueze îngrijorările parlamentului britanic. Ei au repetat, totuși, că acordul de divorț nu poate fi renegociat.Noile garanții solicitate de premierul britanic se referă la așa-numita „plasă de siguranță”, soluția imaginată pentru a împiedica revenirea unei frontiere fizice între Republica Irlanda - stat membru al UE - și provincia britanică Irlanda de Nord, care ar pune în pericol acordurile de pace de pe insulă.