Un bătrân din Serbia, care trăiește de 20 de ani în munți, a aflat de Covid și a mers să se vaccineze

Un bătrân de 70 de ani din Serbia, care trăiește de mai bine de 20 de ani în munți, într-o peșteră, a mers să se vaccineze împotriva Covid-19. Omul a aflat de pandemie, iar când vaccinurile au devenit disponibile a ales imunizarea, spunând că mai devreme sau mai târziu virusul poate ajunge și la el. Panta Petrovic a locuit în localitatea sârbă Pirot și înainte de a părăsi viața agitată de la oraș și-a donat toți banii comunității locale.Panta Petrovic este un bărbat sârb în vârstă de 70 de ani care a ales distanțarea socială în urmă cu aproximativ 20 de ani, atunci când s-a mutat într-o peșteră mică din munții pentru a evita societatea, relatează France24.În 2020 a făcut o vizită în oraș și a aflat că omenirea se confrunta cu pandemia de coronavirus. După ce au devenit disponibile vaccinurile anti-COVID, Panta Petrovic a ales să se vaccineze. În plus, bărbatul din munți îi îndeamnă pe restul oamenilor să facă și ei același lucru.„Virusul nu alege. Va veni și aici, în peștera mea”, a declarat pentru AFP Panta Petrovic.„Nu înțeleg agitația pe care o fac unii sceptici în privința vaccinurilor. Vreau să primesc toate cele trei doze, inclusiv cea suplimentară. Îndemn fiecare persoană să se vaccineze”, a mai transmis bărbatul.Panta Petrovic are 70 de ani și provine din Pirot. Acolo a lucrat ca muncitor pe piața neagră, așa cum a făcut și peste hotare pentru o perioadă de timp. S-a recăsătorit în mai multe rânduri și spune că a avut o viață „agitată”. Înainte de a se izola, bărbatul și-a donat toți banii comunității. Astfel, a finanțat construcția a trei poduri mici din oraș.„Banii sunt blestemați și îi strică pe oameni. Cred că nimic nu poate corupe un om așa cum fac banii”, a spus Petrovic.Omul iubește natura și a descoperit că izolarea de societate îi oferă un sentiment de libertate la care doar visa.„Nu eram liber în oraș. Întotdeauna e cineva în calea ta acolo. Fie te cerți cu soția, fie cu vecinii sau poate chiar cu poliția”, a declarat Panta Petrovic pentru AFP. „Aici nimeni nu mă hărțuiește, iar banii sunt blestemați”, a adăugat Petrovic.Bărbatul mănâncă adesea ciuperci și pește, dar mai face și drumeții în centrul orașului pentru a căuta resturi de mâncare în tomberoane. Vizitele sale în oraș au devenit, în ultima vreme, mai regulate.La un moment dat, lupii au mâncat animalele pe care Petrovic le ținea lângă peșteră. Așa că bărbatul a decis să le mute într-o baracă pe care a amenajat-o la periferia orașului. Acolo a considerat el că vor fi în siguranță.Panta are mai multe capre, găini, aproximativ 30 de câini și pisici, dar preferata lui este Mara, un mistreț adult. Printre animalele sale mai sunt și trei pisoi. Bărbatul primește ajutor social, dar și donații pentru hrana sa și pentru a animalelor.