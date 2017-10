Un bătrân din Nicolae Bălcescu a fost luat pe sus la ordinul lui Nicuşor Constantinescu

Pe principiul „Cine nu e cu noi e împotriva noastră”,

Un bătrân din Nicolae Bălcescu a fost luat pe sus la ordinul lui Nicușor Constantinescu

Campania electorală pentru localele din 2008 a fost caracterizată, în unele dintre localitățile din județ, și de incidente mai puțin plăcute. Astfel, în comuna constănțeană Nicolae Bălcescu, un bătrân a fost bruscat, potrivit propriilor declarații, pe 21 mai, în cadrul lansării candidatului PSD la primărie, Paul Mocanu. Dumitru Condurache, în vârstă de 76 de ani, susține că, pe motiv că afirmațiile sale l-ar fi deranjat pe Nicușor Constantinescu, a fost îmbrâncit de un așa zis bodyguard și dus de către polițistul din localitate la sediul poliției. În acest sens, bătrânul a explicat: „La lansarea primarului a luat parte și Nicușor Constantinescu, care a tot vorbit de portocalii, că fac, că dreg, că sunt niște escroci, că au făcut numai șmecherii și hoții. Eu m-am enervat atunci și, deși nu țin cu nici un partid, i-am spus: «Voi vorbiți? Dar dumneata ce ai făcut?»”, a declarat Dumitru Condurache. El a explicat că reproșul său a venit ca urmare a unor „neînțelegeri mai vechi cu primarul Mocanu, care refuză să retrocedeze un teren” ginerelui său, în pofida faptului că acesta are toate actele necesare. Bătrânul a ținut să precizeze, de asemenea, că momentul a fost imediat întrerupt de președintele Con-siliului Județean Constanța care a replicat nervos: „Ia-l!”, adresându-se astfel „asistenței” social-democrate. „La ordinul lui Constantinescu, un băiat de la pază, Gabi Petculescu, m-a apucat zdravăn de umeri, de câteva ori, și m-a smucit. După aceea, eu m-am retras și n-am mai comentat nimic, și nici n-am înjurat pe nimeni. Chiar și așa, polițistul de la noi tot m-a dus la sediu, unde am fost reținut doar zece minute. Și mi s-a explicat să nu mai spun nimic, să-mi văd de treaba mea. Sunt om bătrân, n-am făcut nimic, de ce a trebuit să fiu tratat așa?”, a povestit bătrânul, evident marcat de cele întâmplate. Mai mult decât atât, Dumitru Condurache a declarat: „După ce am plecat eu, Nicușor Constantinescu a țipat la apropiații săi, ba că nu sunt buni de nimic, ba că îi dă pe toți afară, din cauză că a făcut lumea gălăgie. Oamenii l-au auzit spunând asta. Eu știu de la Vasile Hârcă, un om din comună”, a precizat bătrânul. Nu în ultimul rând, în conformitate cu declarațiile lui Condurache, gospodarul șef al comunei, Paul Mocanu, l-a chemat în aceeași zi la primărie, pentru „o scurtă discuție”. „A trimis șoferul după mine, să mă ia de acasă, să mă ducă la primărie, acolo unde, fără să mi se fi adresat urât, mi-a spus totuși că prin declarațiile mele i-aș fi făcut un mare rău”, a conchis bătrânul.