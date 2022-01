Un bărbat s-a dus la poliție după ce și-a auzit soția vorbind în somn despre ce făcea la serviciu

Ruth Fort a furat 7.220 de lire sterline de la femeia bolnavă, bani pe care i-a cheltuit într-o vacanță cu familia în Mexic.Potrivit Realitatea.net soțul ei, Anthony, a început să devină suspicios când a văzut că soția lui a început să cheltuiască sume mari de bani și a confruntat-o. În cele din urmă, s-a dus la poliție când a auzit-o vorbind în somn și a găsit în poșeta ei un card de debit care aparținea pacientei din căminul de bătrâni, potrivit The Independent.Anthony Fort a spus: „La început a fost mai mult o suspiciune. Dar când am găsit cardul de debit în poșeta ei, am știut. A fost șocant. Am iubit-o mult pe Ruth, dar nu am putut ignora ceea ce făcuse. Mi-a fost silă că a putut să fure de la o persoană vulnerabilă și a trebuit să o reclam.”În februarie anul trecut, Ruth a fost condamnată la 16 luni de închisoare cu suspendare.