Un bărbat a ucis 4 persoane și apoi s-a sinucis. "Nu am mai întâlnit așa ceva"

Ştire online publicată Duminică, 11 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un adevărat masacru a avut loc sâmbătă după-masa în Kentucky, SUA. Un bărbat a împușcat trei femei și un alt bărbat, după care și-a pus capăt zilelor.Poliția a descoperit inițial cadavrele a două persoane în bucătăria unui apartament, iar martorii au spus că un suspect a fugit de la locul crimei într-o mașină Toyota Camry.Polițiștii au urmărit mașina și au ajuns într0un complex rezidențial unde au descoperit alte trei persoane decedate - două femei și atacatorul, identificat ca fiind Joseph Nickell.Poliția a ținut primele informații departe de ochii presei pentru a puta anunța familiile victimelor, scrie Daily Mail.Șeful poliției locale a declarat: "Nu am cuvinte pentru a descrie senzația rea pe care am avut-o când am văzut patru vieți luate dintr-un foc. Lucrez în domeniul judiciar de 34 de ani, dar este cel mai dur act de violență pe care l-am întâlnit".Nu se cunosc până în acest moment motivele crimei multiple, scrie realitatea.net