Un bărbat a încasat ilegal pensiile părinţilor săi morţi de peste 30 de ani. A fost descoperit când tatăl lui „a împlinit 100 de ani”

Irlandezul a fost descoperit abia în anul 2020, când tatăl lui ar fi trebuit să-şi aniverseze centenarul, iar autorităţile locale au vrut să-l celebreze.Serviciile de asistenţă socială au încercat să dea de urma tatălui, însă acesta nu a putut fi de găsit. Asistenţii sociali nu au renunţat, însă, şi au luat legătura cu poliţia, cu spitalele locale, cu medicii de familie, dar şi cu alte instituţii care ar fi trebuit să deţină informaţii despre bărbat. Nimeni nu le-a putut furniza nicio informaţie, potrivit Irish Examiner.Prin urmare, poliţia s-a autosesizat şi a început să supravegheze locuinţa fiului acestora.„În cele din urmă, am început să verific fizic diferite cimitire de-a lungul mai multor săptămâni. În septembrie 2020 am localizat mormântul lui Eileen O’Callaghan la cimitirul Tory Top Road, iar în săptămâna următoare am găsit mormântul lui Donald O’Callaghan în cimitirul Douglas. Donald O’Callaghan a murit acum 34 de ani, în noiembrie 1987, la vârsta de 68 de ani, iar soţia lui Eileen O’Callaghan a murit în urmă cu 43 de ani, în martie 1979, la 57 de ani", a declarat inspectorul care s-a ocupat de caz pentru sursa citată.