Un avocat norvegian susţine că mai multe premii Nobel pentru Pace au fost decernate ilegal

Un avocat norvegian susține că mai multe premii Nobel pentru Pace au fost decernate ilegal

Ştire online publicată Luni, 26 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Mai mult de jumătate dintre Premiile Nobel pentru Pace decernate după 1946 au fost acordate ilegal și nu respectă testamentul inventatorului dinamitei, susține un autor norvegian, într-o carte ce va fi publicată luna viitoare, relatează The Independent în ediția online de ieri, notează Mediafax. Potrivit lui Fredrik Heffermehl, avocat norvegian și activist pentru pace, nouă din zece premii Nobel pentru Pace acordate după 1999 încalcă legislația norvegiană și suedeză. Opinia lui Heffermehl a generat controverse când a fost formulată inițial în cartea sa „Nobel Vilje” („Testamentul lui Nobel”), publicată în Norvegia în 2008, însă va crea probabil polemici mult mai aprinse luna viitoare, când urmează să fie publicată varianta în engleză a unei alte cărți: „Picking Up the Peaces: Why the Nobel Peace Prize Violates Alfred Nobel’s Will and How to Fix It” („De ce Premiul Nobel pentru Pace încalcă testamentul lui Alfred Nobel și cum să remediem asta”). Cartea lui Heffermehl subliniază că Nobel a dorit ca acest premiu să recompenseze eforturile depuse în direcția opririi războaielor, printr-o ordine internațională bazată de lege și renunțarea la forța armată. Printre personalitățile care ar fi primit acest premiu în mod nelegitim, potrivit autorului norvegian, se numără Maica Tereza (1979), Lech Walesa (1983), Yasser Arafat, Shimon Peres și Yitzhak Rabin (1994), militanta iraniană pentru drepturile omului Shirin Ebadi (2003), militanta kenyană pentru protecția mediului Wangari Maathai (2004) și Al Gore (2007).