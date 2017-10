Un austriac, noul purtător de cuvânt al ONU

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un diplomat austriac, Peter Launsky-Tieffenthal, este noul purtător de cuvânt al Organizației Națiunilor Unite (ONU), a anunțat Ministerul de Externe de la Viena, scrie AFP. Șeful Departamentului de Informare Publică al ONU depinde direct de secretarul general al Națiunilor Unite, sud-coreeanul Ban Ki-moon, și are rang de secretar general adjunct.Cu sediul la New York, dispune de 63 de organizații neguvernamentale asociate din întreaga lume și numără 700 de colaboratori la sediul din metropola americană.Peter Launsky-Tieffenthal era din anul 2007 director al serviciului de presă al Ministerului austriac de Externe. Anterior, el a fost la post la Washington, New Delhi, Riad și Los Angeles.