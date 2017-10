Diseară, la București, România - Croația

Ultimul test înainte de Serbia

Ştire online publicată Miercuri, 11 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Tricolorii lui Pițurcă încearcă să se familiarizeze cu stilul de joc al ex-iugoslavilor, pe care-i întâlnesc pe stadionul „Farul” din Constanța, pe 28 martie, într-un meci crucial. Doar pe locul cinci în grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2010, România trebuie neapărat să bată Serbia, pentru a rămâne în cărțile calificării. E o partidă crucială pentru tricolori, care tocmai de aceea au ales pentru ultimul meci amical înaintea confruntării un adversar cu un stil de joc asemănător plavilor, Croația. Confruntarea are loc diseară, de la ora 20,45 (în transmisiune directă la Antena 1), pe stadionul „Steaua”. „Meciul cu Croația este unul care nu mai are nevoie de prezentare. Sper să fie un test util pentru noi. Aș dori o prestație și un rezultat bun, care să ne dea și moral pentru meciul cu Serbia. Cei care sunt la echipa națională trebuie să demonstreze că pot juca la acest nivel și de așa manieră încât să câștige. Din păcate, jucătorii care sunt acum la Națională nu se află la un nivel fizic optim, probabil același lucru îl vom păți și cu Serbia, asta e situația”, a declarat selecționerul Victor Pițurcă. În opinia sa, tricolorii au a patra șansă de calificare la Mondiale. Dacă va rata obiectivul, Piți a spus că va renunța la echipă. Pițurcă a anunațat că va începe în centrul apărării cu perechea Tamaș - Rădoi, în condițiile în care Goian e suspendat cu Serbia, iar Chivu nu va juca împotriva croaților, selecționerul renunțând la el, la fel ca la Mutu, din pricina problemelor medicale ale celor doi. Selecționerul croat Slaven Bilic îl are la dispoziție și pe Eduardo, de la Arsenal, care vine după o absență de pe gazon de aproape un an, în urma unei accidentări grave într-un meci de campionat. „România este o echipă puternică, bine organizată, îți oferă balonul, se retrage, apoi pune accentul pe contraatac, dar noi vom încerca să ne impunem jocul. Nu voi face experimente și, chiar dacă este un meci amical, rezultatul este important pentru noi”, a spus Bilic.