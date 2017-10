Ultima supravieţuitoare româncă a Holocaustului, ucisă de uraganul Irene

Ultima supraviețuitoare româncă a Holocaustului, ucisă de uraganul Irene

Rozalia Gluck, o româncă originară din Crasna, în vârstă de 82 de ani, a supraviețuit Holocaustului, dar a murit din cauza uraganului Irene. Potrivit site-ului mydesert.com, Rozalia Gluck se afla în localitatea Fleischmanns, la nord-vest de Kingston, când cabana în care se afla a fost luată de ape duminică dimineața.Irene Gluck avea cinci copii și 45 de nepoți. Ea a fost înmormântată în comitatul Orange din New York.Echipele de salvare continuau să depună eforturi, ieri, pentru a ajunge la miile de americani izolați ca urmare a inundațiilor provocate de trecerea uraganului Irene, soldate cu moartea a cel puțin 43 de persoane.În jurul localității Wilmington, situată în statul Vermont (nord-est), drumul principal este blocat de noroi. Numeroase șosele sunt impracticabile, după ce uraganul Irene a deversat precipitații echivalente cu volumul a două luni de ploaie (21 centimetri), în mai puțin de 24 de ore.„Problema o reprezintă lipsa căilor de acces”, a declarat coordonatorul operațiunilor de salvare, Dave Miller. Echipele sale continuă să scoată vehicule din apele noroioase și se ocupă de îndepărtarea copacilor căzuți pe drumurile publice, care au produs avarii rețelelor electrice.În numeroase locuri, ajutoarele de urgență trebuie să fie distribuite locuitorilor cu ajutorul bărcilor sau pe calea aerului.Situația se prezintă la fel în mai multe regiuni din statele New Jersey și New York, unde școli și centre comunitare au fost transformate în adăposturi.