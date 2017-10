Ultima şansă a Iranului de a evita războiul

Americanii dau ultimatum:

Ultima șansă a Iranului de a evita războiul

Ştire online publicată Joi, 15 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul de Stat american, Hillary Clinton, i-a cerut șefului diplomației ruse, Serghei Lavrov, să informeze Iranul că negocierile cu marile puteri prevăzute în aprilie reprezintă „ultima șansă” a Teheranului de a evita un război, relatează Mediafax.„Negocierile prevăzute în aprilie între Iran și șase mediatori internaționali sunt ultima șansă pentru Teheran de a evita războiul. Hillary Clinton i-a cerut lui Serghei Lavrov să transmită acest mesaj autorităților iraniene”, scrie cotidianul Kommersant, citând un diplomat rus care s-a exprimat sub acoperirea anonimatului.Clinton și Lavrov au avut o întrevedere luni, la New York, după o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU.Statele din grupul 5+1 (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franța și Germania) iau în considerare o reluare a negocierilor, blocate de mai mult de un an, pe tema programului nuclear iranian.Conform șefului diplomației turce, Ahmet Davutoglu, aceste negocieri ar putea avea loc la începutul lui aprilie, la Istanbul.Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a recunoscut că situația privind Iranul se agravează, refuzând însă să vorbească despre o „ultimă șansă”.„Nu se vorbește niciodată despre ultima șansă. Totul depinde de voința politică, iar Rusia face totul pentru ca această voință să fie consolidată”, a declarat Riabkov pentru Kommersant.„Asistăm la o escaladare incontestabilă (...). Cei care vor folosirea armelor trebuie să se abțină și să acționeze pentru a găsi o soluție diplomatică”, a continuat el.Deși face apel la pace, Rusia se pregătește totuși să facă față unor eventuale atacuri împotriva Iranului, potrivit Kommersant.„Avem un plan de mobilizare pentru a face față unui posibil val de refugiați“, a afirmat o sursă din Ministerul rus al Apărării.Conform unei surse din Ministerul de Externe, un program clasat „top secret” a fost creat pentru a proteja cetățenii ruși în cazul unui război împotriva Iranului.Statele Unite și aliații lor occidentali au impus numeroase sancțiuni Iranului, pentru a încerca să determine țara să renunțe la programul său nuclear, pe care îl suspectează că are un scop militar, deși Teheranul dezminte.