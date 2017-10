Ultima aventură pe plaja sălbatică din Corbu

Plaja Corbu. La capătul unui drum îngust, de câțiva kilometri, împrejmuit de ciulini, buruieni și flori nemuritoare, se arată marea. Plaja, care acum câțiva ani era aproape pustie, preferata boemilor, începe să-și piardă din farmec. Pe malul mării stau înșirate zeci de corturi. Mai mult, au apărut și câteva baruri. Acesta e doar începutul, pentru că autoritățile vor să transforme Corbu în stațiune turistică. Sălbăticia cu stuf și scoici parcă și-a pierdut din farmec. Boemii suspină atunci când își dau seama că, în câțiva ani, oaza de relaxare va fi cotropită de betoane. „Aici nu era aproape nimeni acum vreo doi ani. Acum a fost invadată și plaja asta. Și e doar începutul. Am înțeles că vor să ridice hoteluri pe aici”, ne povestește un nostalgic. Cu cortul la mare Festivalul „Zece pentru mare”, care a început vineri, a tulburat și el liniștea plajei sălbatice. Cu mic, cu mare, rockerii din Vama Veche s-au mutat la Corbu. În week-end, s-au distrat de minune. Până duminică seara, când a plouat, a bătut vântul, iar mulți dintre ei s-au speriat și au fugit. Au rămas adevărații boemi. Unii au venit cu rulotele, alții cu cortul și spun că n-ar da pentru nimic în lume aventura pe o plajă sălbatică pe cazarea în hoteluri luxoase, în stațiuni de fițe. Liniștea le oferă relaxarea de care au nevoie. Locul seamănă cu Vama Veche de acum 10 - 15 ani. „Am găsit din întâmplare plaja asta. E foarte frumos aici. Ieri am fost prin Constanța, dar era prea multă înghesuială, prea multă lume, nu mi-a plăcut”, ne povestește Heidemarie Schmidt, o turistă de origine română plecată în Germania de mai bine de 20 de ani. Doi turiști brașoveni deja își fac bagajele. Vor să plece și ne întreabă dacă le putem recomanda un loc liniștit. La Corbu nu le mai place. Plaja nu mai este ce-a fost odată. „N-am știut de festivalul ăsta și acum am găsit destul de aglomerat. Nouă ne plac mai mult locurile mai liniștite. Ar fi păcat să se strice și zona asta”, ne mărturisesc Gigi și Flori. Îndrăgostiți de sălbăticie Mai încolo, tot pe plajă, e scena pe care urcă în fiecare seară formațiile care concertează în cadrul festivalului „Zece pentru mare”. În jur, mai multe baruri unde se vând sucuri și bere la pahar. Tot lângă scenă, stau aliniate toaletele ecologice. La una dintre mesele din zonă două fete discută de zor. Și ele și-au făcut bagajele. Una dintre fete e din Mangalia, iar cealaltă din București. Sunt îndrăgostite de vacanțele petrecute în sălbăticie. „Am stat la cort, dar ni l-a luat vântul. Acum îl avem aici, jos, lângă masă”, ne povestește Anne-Marie Florea, zâmbind. Fetele spun că au venit la Corbu special pentru festivalul „Zece pentru mare”, care „e mult mai tare decât Stufstock”. „A fost foarte drăguț, ne-am distrat foarte tare. Ne place mult muzica rock și mai ales să stăm la cort”, ne spune Georgiana Petria, din București. Colega ei adaugă: „Inițial, noi nu prea am fost de acord cu acest festival, dar am înțeles că există planuri mari pentru zonă, că vor să construiască hoteluri pe aici, adică totul e stabilit, așa că un astfel de festival e răul cel mai mic”. Turiști patrioți Mai departe, tot pe plajă, găsim un cort lângă care stă arborat drapelul României. Mai mulți tineri descarcă din mașină mâncare, semn că vor să-și pregătească prânzul. „Sunteți patrioți?” îi întrebăm. „Este steagul României pe care ar trebui să-l aibă oricine”, ne răspunde unul dintre tineri. Sunt din Galați și au venit la mare duminică. „Am auzit de festivalul ăsta și am venit aici. Inițial, am zis că vom merge la Vadu, dar ne-am răzgândit. Nouă ne place să fie liniște, dar parcă vrem să fie și câte o terasă în jur. În anii trecuți am fost mai mult prin Vamă”, ne povestesc Teodor Ioanovici și Cosmina Rapotan. La Corbu, apa e curată, nisipul a afânat, iar briza mării are miros de pește. Nu găsești gogoșerii, fast-fooduri sau turiști cu fițe. Încet-încet, însă, ultimul colț de rai de pe malul mării se va trans-forma în stațiune turistică, iar oaza de liniște va deveni doar o amintire. Terenurile din împrejurimi deja au fost vândute, iar turiștii se tem că, în scurt timp, în zonă se va construi de-a valma, așa cum s-a întâmplat și în alte stațiuni de pe litoral.