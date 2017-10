Uliţele Constanţei

Ulițele Constanței

Ştire online publicată Marţi, 08 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Arterele principale ale Constanței au fost supraaglomerate ieri. Cum toate străduțele secundare sunt încă blocate de zăpadă, șoferii au fost nevoiți să circule doar pe străzile principale, cu riscul de a parcurge drumul într-un timp mult mai lung. Nu aveai cum să renunți. Odată intrat pe o stradă, era musai să o parcurgi până la capăt. Acolo unde înainte de ninsoare erau patru benzi, rămăseseră doar două. Sute de mașini parcate dinainte de marea ninsoare au rămas prizonierele mormanelor de zăpadă. Pe marile artere ale orașului, circulația a fost ieri infernală. Zăpada neîndepărtată la timp formase, în unele zone, dâmburi pe carosabil, așa că mulți șoferi au scrâșnit din dinți când au văzut cât trebuie să-și chinuie mașinile ca să se deplaseze prin oraș. În plus, din cauza craterelor formate în gheață, autovehiculele riscau să ajungă pe contrasens. De departe, cele mai afectate căi de rulare au fost bulevardul Mamaia, unde se circula bară la bară, șoseaua mangaliei, Bulevardul 1 Mai, străzile Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul și I. G. Duca. Un alt punct sensibil în aceste zile - podul de Doraly - a fost și ieri în prim plan, din cauza aglomerației. Drumul din centru și până în KM5 putea fi parcurs, ieri, după-amiază, în două ore. În jurul orei 14,00, autobuzul 101, care ține în prezent locul tramvaiului cu același număr, a cedat și el la podul de la KM 4 - 5. Oamenii au fost nevoiți s-o ia iar la pas, așa cum au făcut-o nu de puține ori în ultimele zile. Primăria a considerat că și-a terminat treaba, motiv pentru care ieri nu s-a mai intervenit pentru degajarea străzilor. Marile inter-secții de abia mai respirau de sub troienele de zăpadă. Cine încerca s-o ia pe scurtătură și se aventura pe o stradă secundară acolo rămânea. Nu-l ajutau nici caii putere și nici lanțurile antiderapante. Nervii șoferilor au cedat aseară, când drumul spre casă a devenit un infern. Unii șoferi și-au pierdut cumpătul și au încercat să de-gajeze drumul cu forța pumnului. La intersecția dintre b-dul 1 Mai și strada Traian, doi conducători auto s-au luat la bătaie. Și pe timpul nopții oamenii au avut parte de surprize neplăcute. Duminică seara, după ora 22,00, toate autobuzele RATC s-au retras la garaj, spre disperarea constănțenilor. Pe drumurile județene se circulă, în continuare, cu dificultate Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, ieri, niciun drum național nu era închis. Pe drumurile naționale s-a circulat în condiții de iarnă și s-au menținut utilajele de deszăpezire pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic. Pe DN3, între Băneasa și Ostrov, circulația s-a desfășurat cu dificultate și a fost îngreunată de zăpada care a căzut în ultimele zile. În decursul zilei de ieri, pe auto-strada A2 s-a lucrat la îmbună-tățirea condițiilor de trafic. S-a acționat cu material antiderapant, cu 24 de utilaje pentru asigurarea traficului rutier. Drumul Județean 392 Amzacea - Pecineaga era ieri închis și se acționa cu utilaje de deszăpezire. Pe următoarele drumuri circulația era ieri îngreunată: DJ 222 Medgidia - Pietreni; DJ 308 Ciocârlia - Mereni; DJ 391 Mangalia - Negru Vodă - Viroaga; DJ 223 Rasova - Alimanu - Ion Corvin; DJ 223 Cernavodă - Capidava - Topalu; DC1A Cumpăna; DC 6 DN39 Costinești; DC 10 Tătaru; DJ 381 Movilița - Potâr-nichea; DC5 23 August - Moșneni; DJ 391 Topraisar - Biruința; DJ 392 Dumbrăveni - Independența; DJ 391 A Băneasa - Șipote; DC 38 Băneasa - Făurei; DJ 391A Băneasa - Șipote; DJ 392 Dumbrăveni - Independența; DJ 391A Mangalia Albești - Vârtop; DJ 391 Topraisar - Mereni; DJ 394 23 August -Dulcești; DJ 391A Oltina - Dobromir - Olteni - Viroaga; DJ 223 Cernavodă - Rasova. Pe aceste rute Regia Autonomă de Drumuri a intervenit cu 69 utilaje pentru supralărgire. De asemenea, se circulă cu dificultate pe DJ 228 DN 22C - Poarta Albă - Nazarcea - DN 2A; DJ226A Tariverde - Cogea-lac - Râmnicu de Jos; DJ 224 Cru-cea - Băltăgești; DJ 226B DN2A - Pantelimon; DJ 225 Pantelimon - Târgușor; DJ 222 Târgușor - M. Kogălniceanu; DJ 225 Saraiu - Runcu; DC 70, DC71, Crișan - Siriu; DJ 223 Hanul Morilor - Topalu; DJ 222 Cheia - Grădina - Râmnicu de Sus; DJ 226 Tariverde - Istria - M Viteazu; DJ224 din DN 22C - Siliștea; DJ 22F din DN 22A Garliciu - hotar Tulcea; DC 77 Cogealac - Fântânele; DJ 226A Râmnicu de Jos - Cogealac. Blocaje de gheață pe Dunăre Direcția Dobrogea - Litoral Apele Române ne informează că s-au format blocaje de gheață pe Dunăre în dreptul localităților Crișan, la Mila 23, iar la Capidava s-a format un pod de gheață. În dreptul localităților Fetești, Oltina, Dunăreni, Topalu, Brăila, Galați, Tulcea și Grindu, sloiurile de gheață au afectat mai mult de jumătate din suprafața apei, așa cum ne-a spus Cătălin Anton, purtătorul de cuvânt al DADL . Fadroma instituției lucrează la deszăpezire în zona cordonului litoral în localitatea Vadu, către cantoanele Edighiol și Periboina. Patru sate sunt încă izolate Satul Izvoarele era ieri izolat, drumul fiind înzăpezit pe o distanță de șapte kilometri. În aceeași situație se află și satele Cuigiuc, Carvăn - din comuna Lipnița, și Pădureni, comuna Dobromir. De asemenea, drumurile comunale DC 49 - Ion Corvin - Viile; DC39 - Lipnița - Goruni - Carvan - Cuiugiuc; DC41 - Lipnița - Cuiugiuc; DC44 - DN3 - Coșlugea; DC45 - DN3 - Canlia; DC46 - Canlia - Izvoarele erau ieri închise. În zonele menționate se acționează în continuare cu utilaje de deszăpezire.