UE va susţine reglementarea sectorului financiar la summitul G20

UE va susține reglementarea sectorului financiar la summitul G20

Ştire online publicată Marţi, 31 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Europenii merg la summitul G20 cu intenția fermă de a rezista apelului Statelor Unite în favoarea unei relansări economice mai susținute și de a obține în schimb o reglementare mai strictă a piețelor financiare, relatează AFP. „Criza nu s-a produs pentru că am distribuit prea puțini bani, ci pentru că am creat creșterea economică folosind prea mulți bani, iar aceasta nu a fost o creștere durabilă”, a declarat, sâmbătă, cancelarul german Angela Merkel pentru cotidianul american Financial Times. „Dacă vrem să învățăm ceva, nu trebuie repetate greșelile din trecut”, a adăugat Merkel, a cărei țară este unul dintre cele patru state membre UE dezvoltate care se vor așeza la masa negocierilor, la Londra, celelalte fiind Franța, Marea Britanie și Italia. Europenii le-au repetat constant Statelor Unite, în ultimele săptămâni, că, în opinia lor, au făcut destul pentru moment prin măsurile de relansare pe care le evaluează la cel puțin 3,3% din Produsul Intern Brut al UE, adică 400 de miliarde de euro, pentru 2009 și 2010. Europenii vor să obțină rezultate concrete la G20 și pregătesc mai multe inițiative în cadrul UE: o reglementare mai strictă a fondurilor speculative (hedge funds) și investițiilor de capital, limitarea salariilor din sectorul financiar, supravegherea agențiilor de rating și consolidarea supravegherii transfrontaliere a companiilor de asigurări sau a celor bancare din cadrul UE. În plus, statele europene vor susține la G20 dublarea resurselor Fondului Monetar Internațional (FMI), care vor ajunge astfel la 500 de miliarde de dolari.