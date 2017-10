UE trebuie să îndemne România să recunoască independenţa Kosovo

Președintele Parlamentului kosovar:

UE trebuie să îndemne România să recunoască independența Kosovo

Ştire online publicată Joi, 03 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Parlamentului kosovar, Jakup Krasniqi, consideră că Uniunea Europeană ar trebui să îndemne România și alte state care nu au recunoscut Kosovo să își schimbe pozițiile și să recunoască independența fostei provincii sârbe.Într-un interviu acordat RFI, Krasiniqi a fost întrebat cum va convinge autoritățile de la București să recunoască independența Kosovo."Încă nu avem relații și contacte cu România, dar am avut în trecut contacte cu parlamentari și europarlamentari români. Cred că, în viitor, trebuie să consolidăm contactele între parlamentele noastre sau măcar la nivelul membrilor parlamentelor din România și Kosovo", a răspuns Jakup Krasniqi, subliniind că în momentul de față nu există canale oficiale de comunicare cu România.Jakup Krasniqi a precizat că autoritățile de la Priștina nu sunt deranjate de "prezența militară" a României în Kosovo. "Nu suntem deranjați de prezența militară a României. Vedem acest lucru ca fiind o conexiune între țările noastre. Nu este un lucru rău, ci, dimpotrivă, este o chestiune bună pentru stabilitatea din Kosovo", a subliniat el.Întrebat dacă Uniunea Europeană ar trebui să exercite presiuni asupra statelor care nu au recunoscut independența Kosovo, Jakup Krasniqi a răspuns: "Cuvântul «presiune» poate nu este cel mai potrivit, dar cred că ne-ar ajuta mult dacă Uniunea Europeană ar îndemna Grecia, Spania, România și toate țările care încă nu au recunoscut Kosovo să recunoască independența. Acest lucru nu ne-ar ajuta doar pe noi, ci și întregul proces de pace din regiune".