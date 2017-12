UE, procedură fără precedent împotriva Poloniei: a activat Articolul 7. Reacția guvernului de la Varșovia

Ştire online publicată Miercuri, 20 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia Europeană a decis, miercuri, să declanșeze Articolul 7 din Tratatul UE, procedură fără precedent împotriva Guvernului din Polonia.Polonia a ″primit cu regret decizia politică și nu juridică″⁣ a Comisiei Europene de a declanșa o procedură inedită ce poate duce la sancțiuni contra Varșoviei, după ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, relevă un comunicat al Ministerului de Externe polonez, citat de AFP.Această decizie ″apasă inutil asupra relațiilor noastre, ceea ce riscă să facă dificilă construcția înțelegerii și a încrederii reciproce între Varșovia și Bruxelles″⁣, menționează comunicatul diplomației poloneze, publicat la scurt timp după anunțul executivului comunitar.Decizia vine în contextul în care Executivul a rămas surd la cererile UE privind modificarea reformelor ei judiciare controversate, informează The Guardian și EUObserver.Potrivit Executivului European , măsura a fost una necesară, întrucât statul de drept din Polonia se confruntă cu „amenințări sistematice”, notează AFP.„Cu părere de rău, a trebuit să decidem să inițiem Articolul 7. Dar faptele nu ne lasă nicio altă soluție”, a declarat Frans Timmermans reporterilor, la Bruxelles.La rândul său, comisarul olandez a afirmat că, într-un interval de doi ani, Polonia a adoptat o serie de legi care au creat o situație în care „guvernul se poate amesteca sistematic cu atribuțiile, organizarea și funcționarea” sistemului judiciar.Chiar și așa, Polonia are trei luni să remedieze situația, iar dacă Guvenul de la Varșoia se va conforma, Bruxelles-ul va renunța la aceste măsuri. În caz contrar, Polonia riscă să rămână fără drept de vot la Bruxelles, măsură ce urmărește să împiedice Executivul să aplice reforme din justiție considerate o amenințare la adresa demoracției, scrie The Guardian.