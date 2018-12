Jean Claude Juncker, despre Brexit:

"UE este dispusă să aducă noi clarificări, dar nu va renegocia acordul"

Uniunea Europeană este dispusă să-i aducă noi clarificări Marii Britanii în legătură cu acordul privind Brexit, dar nu va renegocia acest acord sau protocolul său referitor la granița irlandeză, a declarat, ieri, președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite agenția Reuters, consultată de Agerpres.Într-o alocuțiune în Parlamentul European de la Strasbourg, Jean Claude Juncker s-a declarat de asemenea uluit de faptul că premierul britanic Theresa May nu a reușit să facă acceptat de legislativ acordul convenit luna trecută cu Uniunea Europeană.„Acordul pe care l-am obținut este cel mai bun posibil. Este singurul acord posibil. Nu există nicio marjă de renegociere”, a insistat el, pentru a adăuga că „există, însă, bineînțeles, posibilitatea de a aduce noi clarificări și interpretări, fără a ne atinge de acordul de retragere. Acordul de retragere nu va fi redeschis”, a punctat Juncker, după ce și președintele Consiliului European, Donald Tusk, a subliniat că acordul de Brexit nu va fi renegociat.Jean Claude Juncker și Theresa May urmau să se întâlnească, aseară, la Bruxelles, în cadrul consultărilor lansate de premierul britanic cu lideri europeni în încercarea de a obține noi concesii din partea UE, după ce May a decis să amâne votul prevăzut pentru marți în Camera Comunelor asupra acordului de Brexit convenit cu Bruxelles, de teama unui rezultat negativ.Theresa May și-a explicat decizia prin opoziția deputaților britanici față de soluția găsită pentru a evita revenirea la o frontieră fizică între provincia britanică Irlanda de Nord și Republica Irlanda, așa-numita soluție a plasei de siguranță sau „backstop”.În declarațiile de ieri din PE, Juncker a reiterat că niciuna dintre părți nu dorește o soluție care să mențină Marea Britanie într-o uniune vamală cu blocul.„Suntem hotărâți să facem tot posibilul pentru a evita situația de a folosi într-o zi această plasă de siguranță, dar trebuie să fim pregătiți. Este necesar pentru coerența întregului proces, pentru Marea Britanie și pentru Irlanda. Irlanda nu va fi lăsată singură”, a mai spus Juncker.