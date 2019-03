UE: Brexitul ar putea fi amânat până în 2021





Înlocuirea perioadei de tranziție de 21 de luni cu o perioadă în care Marea Britanie ar continua să fie membru UE ar permite celor două părți să își dezvolte planurile pentru viitoarea relație pentru a putea trece astfel peste așa-zisa „plasă de siguranță” din actualul acord al Brexitului.





UE este hotărâtă să evite să ofere o extindere scurtă doar pentru a ajunge în aceeași situație în vară dacă guvernul britanic nu va obține susținerea parlamentului.





„Dacă liderii văd rostul unei extinderi, ceea ce nu este sigur având în vedere situația din Marea Britanie, va avea loc o extindere lungă pentru a ne asigura o perioadă decentă pentru a rezolva problemele majore”, a afirmat un diplomat UE.



Conform unor surse, există nemulțumiri ale oficialilor UE privind faptul că oficialii guvernului britanic par concentrați pe a obține avantaje politice interne și nu par conștienți de faptul că UE a afirmat clar că acordul nu poate fi redeschis.



O sursă din UE a declarat pentru The Guardian că există îngrijorări privind faptul că nu există un consens printre politicienii britanici pentru acordul Brexitului dar și privind cum va arăta viitoarea relație comercială între UE și Regatul Unit.



Cancelarul austriac Sebastian Kurz și-a arătat susținerea pentru o amânare a Brexitului având în vedere impasul la care s-a ajuns în negocieri.





„Dacă până la începutul lui martie nu există o susținere pentru acord, atunci cred că ar fi bine să amânăm Brexitul pentru că o ieșire fără acord nu este ceva bun pentru UE, dar este și mai rău pentru Marea Britanie”, a afirmat Kurz în Egipt, fiind prezent la un summit UE-Liga Arabă.





Lideri din aproape 40 de țări de la Marea Mediterană au fost primiți duminică de către președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi în stațiunea balneară, la malul Mării Roșii, plasată sub un important dispozitiv de securitate. Dosarul Brexitului este o importantă temă, în urma declarației premierului britanic Theresa May cu privire la acordul pe care încearcă să-l renegocieze cu Bruxellesul. Parlamentul nu se va pronunța săptămâna viitoare asupra acestui acord. Theresa May a declarat: „Noi vom face în așa fel încât acest lucru să aibă loc la 12 martie”.





