Ucraina și Chevron au semnat un acord de 10 miliarde de dolari pentru explorarea gazelor de șist

Ştire online publicată Marţi, 05 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ucraina a semnat, marți, cu grupul petrolier american Chevron, un acord de tip împărțire a producției (PSA) în valoare de 10 miliarde de dolari, pentru explorarea și producția de gaze de șist în vestul statului, un nou pas în încercarea Kievului de a-și crește independența energetică față de Rusia, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro.Acordul privind dezvoltarea blocului Olesska, semnat cu Chevron, este al doilea acord de acest gen semnat de țara vecină în acest an, după ce în luna ianuarie Guvernul ucrainean a semnat un acord similar de 10 miliarde de dolari cu grupul petrolier anglo-olandez Royal Dutch Shell pentru explorarea resurselor de gaze de șist la blocul Yuzivska din estul Ucrainei.'Aceste acorduri cu Shell și Chevron ne vor permite să ajungem până în 2020 la autosuficiență în domeniul gazelor naturale iar, potrivit unui scenariu optimist, ne vor permite chiar să exportăm energie', a declarat președintele ucrainean Victor Ianukovici.Deocamdată, însă, Europa este mult în urma SUA în ceea ce privește dezvoltarea gazelor de șist. Recent, Chevron s-a retras din licitația pentru acordarea drepturilor de explorare a gazelor de șist la un perimetru din Lituania și a suspendat lucrările la un perimetru din România după o serie de proteste ale localnicilor.Ministrul ucrainean al Energiei, Eduard Stavytsky, cel care a semnat acordul cu directorul Chevron, Derek Magness, a subliniat importanța acestui acord în contextul prețului ridicat plătit de Ucraina pentru gazele naturale furnizate de Rusia. 'Acesta este un nou pas spre atingerea independenței energetice depline pentru Ucraina. Acest acord va aduce prețuri mai mici la gaze, prețuri care se găsesc în alte părți ale lumii', a spus Stavytsky.În prezent, Ucraina plătește 400 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaze naturale furnizate de Rusia, potrivit unui acord pe 10 ani semnat în 2009 de cele două țări, acord pe care Kievul a încercat fără succes să-l renegocieze.Potrivit lui Eduard Stavytsky, acordul semnat cu Chevron, care se întinde pe o perioadă de 50 de ani, prevede o investiție inițială de 350 milioane de dolari din partea companiei americane în următorii trei ani pentru evaluarea viabilității comerciale a rezervelor de gaze de șist de la perimetrul Olesska, care se întinde pe o suprafață de 5.260 de kilometri pătrați. Stavytsky a mai spus că Ucraina speră să obțină informații mai detaliate cu privire la rezervele de la acest bloc în 2015. Oficialii ucraineni speră că acest bloc va produce cinci miliarde metri cubi de gaze pe an iar potrivit celor mai recente optimiste estimări producția ar putea atinge opt până la zece miliarde de metri cubi pe an.Acordul semnat de Ucraina cu Shell la începutul anului prevede un nivel similar de investiții pentru lucrări de explorare la blocul Yuzivska din estul Ucrainei. Împreună, cele două proiecte din domeniul gazelor de șist ar putea aduce Ucrainei peste cinci ani o cantitate suplimentară de 11 până la 16 miliarde metri cubi de gaze naturale pe an, ceea ce va permite reducerea dependenței de Rusia, principalul său furnizor în prezent.În România, grupul energetic american Chevron a decis, recent, suspendarea activităților de explorare a gazelor de șist în județul Vaslui. Chevron, a doua mare companie petrolieră americană, are acorduri de concesiune pentru trei perimetre petrolifere în județul Constanța și unul în apropiere de Bârlad, în județul Vaslui. Compania și-a exprimat interesul pentru a explora și extrage gaze de șist din aceste perimetre.Potrivit estimărilor Agenției americane de Informații privind Energia, România, Ungaria și Bulgaria au împreună rezerve de gaze de șist de 538 de miliarde de metri cubi, suficient pentru a acoperi necesarul României pentru aproape 40 de ani.