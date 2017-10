Ucigaşul de pe insula Utoya, pus sub observare psihiatrică

Ucigașul de pe insula Utoya, pus sub observare psihiatrică

Justiția norvegiană a dispus astăzi plasarea sub observare psihiatrică a lui Anders Behring Breivik, autorul atacurilor soldate cu 77 de morți în Norvegia în luna iulie, pentru a-i ajuta pe experți să determine starea mentală a acestuia înaintea deschiderii procesului, relatează AFP.O monitorizare psihiatrică cvasipermanentă a lui Anders Behring Breivik 'ar urma să ofere informații prețioase care ar fi dificil de obținut în alt mod', a precizat Tribunalul din Oslo.Extremistul de dreapta a fost declarat deja psihotic și, prin urmare, aflat în situația de a nu putea răspunde penal, de o primă expertiză oficială realizată anul trecut, însă, confruntată cu protestele declanșate de acest diagnostic, justiția a dispus noi examinări.Cei două noi experți psihiatri, cu care Breivik refuză să coopereze, au cerut la sfârșitul luni ianuarie internarea sa temporară într-un centru psihiatric pentru ca faptele și gesturile sale să poată fi monitorizate.Chiar dacă a spus că respinge '80%' din primul raport psihiatric, extremistul de 32 de ani s-a opus atât unei noi expertize, cât și punerii sale sub observație.Azi, tribunalul a acceptat cererea experților și a dat undă verde punerii lui Breivik sub observație timp de patru săptămâni, în cadrul închisorii Ila și nu a unității specializate Dikemark (sud-vest de Oslo), din motive de securitate.În practică, specialiști de la Dikermark vor lucra în închisoarea Ila, unde comportamentul lui Breivik va fi urmărit pe parcursul unei mari părți a zilei.Observațiile specialiștilor îi vor ajuta apoi pe cei doi experți psihiatri să ajungă la o concluzie, care trebuie stabilită înainte de 10 aprilie, cu doar câteva zile înainte de deschiderea procesului programată pentru 16 aprilie.La 22 iulie, deghizat în polițist, Breivik a deschis focul timp de peste o oră aspra unei reuniuni a tinerilor laburiști pe insula Utoeya, în apropiere de Oslo, după ce a detonat o bombă în apropiere de sediul guvernului norvegian.Aceste atacuri, cele mai sângeroase comise în Norvegia după cel de-al doilea război mondial, s-au soldat cu 77 de morți, printre care extrem de mulți adolescenți.