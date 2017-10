Twente Enschede, Beitar Ierusalim şi Anorthosis, printre adversarii Farului din Germania

Twente Enschede, Beitar Ierusalim și Anorthosis, printre adversarii Farului din Germania

Farul a stabilit cinci dintre partidele amicale pe care le va disputa în timpul stagiului din Germania. Sunt confruntări puternice, cu două campioane, o vicecampioană și alte două formații din primele patru locuri în campionatele lor. Pe lângă cele cinci partide, „rechinii” intenționează să mai dispute un meci. Stagiul din Germania, unul în care se va pune accentul pe jocurile de verificare, scopul antrenorilor Farului fiind stabilirea formulei de bază pentru campionat, se va disputa între 4 și 15 iulie, la Goch, în landul Renania de Nord - Westfalia, lângă granița cu Olanda, „rechinii” urmând a se caza la hotelul „Sport Hotel de Poort”. Până acum, Farul a angajat cinci meciuri amicale: pe 5 iulie - cu Beitar Ierusalim (Israel), pe 7 iulie - cu Anorthosis Famagusta (Cipru), pe 8 iulie - cu Twente Enschede (Olanda), pe 10 iulie - cu Slaven Belupo (Croația), pe 15 iulie - cu Litex Loveci (Bulgaria). Un al șaselea meci s-ar putea juca pe 12 sau 13 iulie. Dintre meciurile stabilite inițial, au căzut cele cu Metalurg Donețk (Ucraina) și Osijek (Croația). Beitar și Anorthosis sunt campioanele în exercițiu ale țărilor lor, iar Slaven, cunoscută pe plan internațional și ca Slaven Koprivnica, a încheiat prima ligă croată pe locul doi. Twente și Litex s-au clasat pe locul 4 în Olanda, respectiv Bulgaria, batavii urmând a juca însă în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, după ce a trecut de Ajax într-un play-off (2-1 acasă, 0-0 la Amsterdam). De pe 20 iunie, antrenorul lui Twente este Steve McClaren, fostul selecționer al Angliei. Ajunși duminică seară la Constanța, din Austria, fotbaliștii Farului au avut liber ieri, iar în această dimineață revin la antrenament, cu două ședințe de pregătire. Mâine, antrenorul Ion Marin va conduce un singur antrenament, iar „rechinii“ vor susține și unele teste fizice, în vreme ce joi vor avea loc iar două sesiuni de pregătire. Vineri, este plecarea în Germania, Farul având avion de la „Henri Coandă“ (pe relația București - Dortmund) la ora 11,20. Convocați inițial la lotul național Under-17 al României, între 2 și 16 iulie, la o tabără de pregătire, la Mogoșoaia, Alibec și Matei rămân la dispoziția lui Ion Marin, Farul obținând acceptul federal în acest sens. Altfel, în această dimineață, prestigioasa societate de clasificare „Germanischer Lloyd” va face o sponsorizare la echipa a doua a Farului. Păcuraru, impresionat în Austria de Rebrov și Vorobei Tânărul mijlocaș de închidere al Farului, Vasilică Păcuraru, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că „rechinii” au avut parte de o pregătire foarte bună în Austria. „A fost un cantonament greu, încărcat, cu alergare multă, dar așa e în asemenea stagii. Am susținut și șase meciuri amicale, cu adversari puternici în majoritatea meciurilor, însă nu trebuie să judecăm după rezultate (n.n. - Farul a obținut două victorii și a pierdut de patru ori), multe dintre formațiile cu care am jucat fiind cu mult înaintea noastră cu pregătirea. De la cei cu care am jucat, mi-au plăcut Rebrov, de la Rubin Kazan, și Vorobei, de la Dnepr Dnepropetrovsk”, ne-a spus Păcuraru.