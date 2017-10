Tusac şi consilierii locali se bat, acum, în scrisori

Tusac și consilierii locali se bat, acum, în scrisori

Zilele acestea, mangalioții s-au trezit cu o tentativă confesională a primarului Mihai Claudiu Tusac, care le-a servit o scrisoare în așteptarea împlinirii dorinței sale: dizolvarea Consiliului Local. Liderul PNL Mangalia și fostul viceprimar, Viorel Oleniuc, a declarat că liberalii pregătesc și ei o replică la recenta inițiativă a edilului. Oleniuc susține că această scrisoare denigrează și calomniază Consiliul Local. „Pe banii Primăriei, cu angajații Primăriei, el a distribuit în tot orașul scrisori în care acuză consilierii că nu se prezintă la ședințe și nu votează proiectele inițiate de către el. De fapt, trebuie să înțelegem că acest om are nevoie de o Primărie în Consiliul Local. Mai precis, el nu are nevoie de Consiliul Local. Însă trebuie să înțeleagă faptul că nu poate conduce fără consilieri”, a replicat Oleniuc. Primarul a mărturisit că a apelat la această formă pentru a comunica mai bine cu cetățenii, dar nu a citit-o cu atenție și „nu i-a sărit în ochi” că ar putea fi vorba de vreo denigrare. De menționat că în scrisoarea lui Tusac apar formulări de tipul „unii consilieri nu s-au obosit să vină la ședințe” sau „aceștia nu s-au deranjat să voteze bugetul local”. Referindu-se la imposibilitatea coaliției PDL-PSD-PC de a funcționa la Mangalia, Tusac aruncă vina pe deputatul Zanfir Iorguș cu care este „în război”. În plus, el s-a arătat sigur că va câștiga în instanță procesul cu Consiliul Local și se vor organiza din nou alegeri. Pe 27 februarie va avea loc prima înfățișare în cazul solicitării primarului Tusac către instanță de a dizolva Consiliul Local.