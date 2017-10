Turiștii străini blocați în Malaezia din cauza inundațiilor au fost evacuați

Turiștii străini care se aflau în complexul hotelier Mutiara Taman Negara, izolat în jungla malaeziană în apropiere de fluviul Sungai Tembeling umflat de precipitații, au fost salvați și transportați la un centru de ajutor, informează vineri France Presse.Printre turiștii străini cazați în complex se aflau și patru români, care au fost evacuați în condiții de siguranță, conform unui comunicat de presă dat publicității joi de Ministerul Afacerilor Externe, potrivit Agerpres.ro.Peste 100.000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele în Malaezia din cauza celor mai grave inundații din ultimele decenii cu care se confruntă țara asiatică în această perioadă. Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, iar ploile diluviene continuau să cadă vineri în regiunile din sudul țării, care până acum fuseseră ocolite de potop.Guvernul acestei țări din Asia de sud-est a fost blamat pentru incapacitatea de a declara starea de urgență în zonele afectate de mai multe săptămâni, iar premierul Najib Razak se află sub tirul criticilor după ce în presă au apărut fotografii care îl arată jucând golf în Hawaii cu președintele american Barack Obama.Mulți observatori se întrebau de ce Najib nu se află în Malaezia și încearcă să gestioneze criza de la distanță, publicând mesaje pe contul său de Facebook. Într-unul din mesaje, el a cerut echipelor de intervenție să-și intensifice eforturile de a ajunge în zonele afectate, pentru a aproviziona populația cu apă și alimente.Vicepremierul Muhyiddin Yassin a declarat pentru ziarul New Straits Times că Najib avea "nevoie de o pauză" și că guvernul a avut un răspuns adecvat la evenimente. "Ne confruntăm cu inundații în fiecare an, dar acestea par să fie cele mai grave pe care le-a cunoscut țara în ultimii 30 de ani", a spus Yassin.