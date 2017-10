Turismul de business, soluţie pentru prelungirea sezonului estival

Turismul de business, soluție pentru prelungirea sezonului estival

Odată cu venirea primăverii, atât hotelierii cât și autoritățile locale au demarat lucrările de pregătire pentru noul sezon estival, mai ales în condițiile în care Ministerul Turismului are în plan începerea sezonului pe 19 aprilie 2009. „Sigur, inițiativa este bună pentru litoral, însă deschiderea sezonului estival pe litoralul românesc al Mării Negre în aprilie trebuie să devină o tradiție. Trebuie continuitate, în sensul că nu se va realiza nimic dacă peste doi - trei ani, deschiderea sezonului va fi din nou amânată. Poate că, anul acesta, nu vor veni turiști atât de devreme, dar dacă se va persevera, românul va începe să practice turismul pe litoral și în aprilie”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul executiv al hotelului Vega din Mamaia, Gheorghe Enciu. Inițiativa însă trebuie susținută la nivel guvernamental. „Problema mai veche este reorganizarea învățământului astfel încât elevul sau studentul să aibă posibilitatea să vină pe litoral și mai devreme de 15 iunie sau 1 iulie și să poată veni și după 1 septembrie. De asemenea, dacă marile sindicate ar oferi cât mai multe pachete de vacanță pe capetele de sezon, când prețurile sunt semnificativ mai mici decât în perioada de vârf, agenții economici din turism ar mai reduce din pierderea care oricum există în mai, iunie sau septembrie”, a explicat Gheorghe Enciu. Și restaurantele, terasele sau centrele de distracții ar trebui deschise, pentru a da posibilitatea turistului de a ieși din hotel și a vizita stațiunea. Pentru ca stațiunile de pe litoralul românesc să fie cât mai mult deschise, trebuie promovat turismul de business, un mijloc eficient de a micșora din pierderile din extrasezon. În prezent, în Constanța sunt undeva în jurul a 15 săli de conferință. „Nu sunt multe săli de conferință dacă stăm să ne gândim că un grup venit în training are nevoie de mai multe săli de conferință, în funcție de obiectivele stabilite. Hotelurile mari de pe litoral pot intra în competiția corporate”, a afirmat managerul hotelului. Plajele rămân o problemă delicată pentru hotelierii din stațiunea Mamaia, fiind subiectul principal la dezbaterea de la sfârșitul lui ianuarie cu reprezentanții autorităților locale și centrale. „Noi avem o suprafață exclusivă numai cu șezlonguri. Nu ne permitem să nu includem în pachet și plaja. Trebuie o mai bună organizare în acest sector. Am fost la Rimini și italienii au organizat plajele în mod exemplar. Există un sector unde omul poate veni cu prosopul și să se așeze pe nisip, iar restul este dată în administrația hotelurilor și puse șezlonguri. Sper să se întâmple și la noi așa ceva, dacă nu acum, măcar în zece ani”, a mai declarat Gheorghe Enciu. Ca să atragi turiștii, însă, cel mai important este să nu-i amăgești și să le spui adevărul cu privire la condițiile hotelului și stațiunii. „Nu este deloc bine să amăgești turiștii. Dacă ei vin, au anumite așteptări și pleacă dezamăgiți, o să-i pierdem zece ani de-acum încolo”, a concluzionat acesta.