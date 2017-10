Turcia şi Rusia, acord politic privind TurkStream şi o centrală nucleară

Turcia și Rusia, acord politic privind TurkStream și o centrală nucleară

Rusia si Turcia au ajuns la un acord politic pentru continuarea lucrarilor la gazoductul TurkStream si la proiectul centralei nucleare din Akkuyu, anunta agentiile rusesti de presa, care citeaza o declaratie a ministrului turc al Economiei, Nihat Zeybekci, scrie Reuters.O intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Tayyip Erdogan, care va avea loc la Sankt Petersburg in 9 august, va da "impulsul final" pentru TurkStream, a precizat Zeybekci, care efectueaza o vizita la Moscova.Rusia a inghetat discutiile pentru TurkStream, proiect menit sa creasca exporturile de gaz rusesc catre sudul Europei prin Turcia, dupa ce o aeonava de atac Sukhoi Su-24 rusa a fost doborata de un avion de lupta turc in apropiere de granita siriano-turca in noiembrie 2015, anunță Hotnews.