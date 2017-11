Turcia își retrage militarii de la exercițiile NATO

Sâmbătă, 18 Noiembrie 2017.

Turcia a ordonat retragerea militarilor săi de la un exercițiu NATO în Norvegia, a anunțat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, afirmând că a fost prezentat drept ''inamic'' în cadrul acestui exercițiu, relatează AFP și publicația Hurriyet Daily News.”Ieri, a avut loc un incident în Norvegia. A fost prezentat un fel de 'stand cu dușmani'. Pe acest stand, ei au pus fotografia lui (Mustafa Kemal) Atatürk și numele meu'', a declarat Erdogan, citat de agerpres.ro.”Când noi am auzit de aceasta, șeful Statului Major și ministrul pentru relația cu UE erau în drum spre Canada. Era un exercițiu NATO, noi aveam 40 de militari acolo. Am decis să retragem aceste trupe și a fost demarat procesul necesar. Am spus că retragem trupele chiar dacă numele sunt scoase. Astfel de lucruri se întâmplă din când în când în diferite locuri. Din nefericire, avem asemenea oameni și printre noi.Nu este posibil să avem o astfel de concepție despre o alianță", a mai spus președintele turc.Erdogan nu a precizat la care manevre se referă.Anunțul vine în contextul în care pe fondul unor tensiuni puternice între Ankara și unii dintre partenerii cheie ai NATO, cum ar fi Washingtonul și Berlinul. În același timp, Turcia s-a apropiat de Rusia, cu care cooperează în special în problema Siriei, scrie realitatea.net