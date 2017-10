Turcia inaugurează Marmaray, primul tunel între Asia și Europa pe sub Bosfor

Liderii turci au inaugurat marți la Istanbul primul tunel feroviar pe sub Bosfor, Marmaray, unul dintre megaproiectele urbane contestate ale premierului islamo-conservator turc Recep Tayyip Erdogan, relatează AFP, citat de Agerpres.ro.Numit 'șantierul secolului' de către autoritățile turce, Marmaray, un tunel cu o lungime de aproape 14 km, leagă de acum în patru minute cele două continente separate de strâmtoarea Bosfor.'Marmaray, care a fost un vis timp de 150 de ani, a devenit în cele din urmă realitate', a declarat premierul Erdogan în cursul unei ceremonii oficiale, în prezența unei mulțimi de câteva mii de localnici. Inaugurarea cu mare fast a proiectului, al cărui cost a fost estimat la 3 miliarde de euro, a avut loc cu prilejul Zilei Naționale a Turciei, fondată în 1923.Potrivit Associated Press, tunelul face parte dintr-o serie de proiecte de infrastructură realizate de guvernul condus de Recep Tayyip Erdogan, ce au contribuit la dezvoltarea economiei, dar au provocat și un val de proteste publice. Construcția are o lungime de 13,6 kilometri, dintre care 1,4 kilometri sunt parcurși pe sub strâmtoarea Bosfor la 55 de metri adâncime. Potrivit oficialilor turci, este cel mai adânc tunel submarin de acest fel construit în lume.