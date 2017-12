Turcia: Erdogan îi acuză de trădare pe cei care îşi transferă averile în străinătate

Turcia: Erdogan îi acuză de trădare pe cei care își transferă averile în străinătate

Ştire online publicată Marţi, 05 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a acuzat de trădare, ieri, pe oamenii de afaceri turci care își trimit averile în străinătate și a asigurat că nu va autoriza astfel de demersuri, relatează AFP.„Aud că unii oameni de afaceri încearcă să-și trimită averile în străinătate. Le spun aici că am cerut guvernului să nu autorizeze niciodată vreuna dintre aceste ieșiri. Pentru că aceste măsuri înseamnă trădare”, a declarat Erdogan în cursul unui discurs televizat rostit în fața membrilor partidului său la Mus (în estul țării).Șeful statului turc nu a precizat la cine face aluzie prin aceste cuvinte, rostite în timp ce la New York are loc un proces potențial exploziv pentru Ankara, intentat unui conducător al băncii oficiale turce Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, acuzat că ar fi ajutat Teheranul să ocolească sancțiunile americane împotriva Iranului.