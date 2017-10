Turcia a emis mandate de arestare pentru 23 de judecători și procurori

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Turcia a emis mandate de arestare pentru 23 de judecatori si procurori care au fost demisi din functie, relateaza News.ro citand Associated Press.Mandatele vizeaza 17 judecatori si sase procurori pentru "apartenenta la o organizatie terorista armata", potrivit Anadolu.Ei sunt suspectati ca sunt sustinatori ai clericului de opozitie Fethullah Gulen, pe care Guvernul il acuza ca s-a aflat in spatele tentativei esuate de lovitura de stat din 15 iulie 2016. Gulen neaga acuzatiile.Doi dintre judecatori au fost retinuti in timp ce lucrau.Suspectii se numara printre 107 judecatori si procurori demisi vineri.Dupa instituirea starii de urgenta de vara trecuta, peste 4.200 de judecatori si procurori au fost demisi. Aproximativ 100.000 de oameni au fost demisi din alte functii publice, iar peste 47.000 de persoane au fost arestate.